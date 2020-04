Már egymillió fölött jár a koronavírussal megfertőzöttek számban a világon, mintegy 70 ezren vesztették életüket a betegség miatt, a gazdasági hatások pedig kiszámíthatatlanok. Az eseményeket követni is nehéz, de mi igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat. Tartson velünk, olvassa cikksorozatunkat.

Az Egyesült Államokban van a legtöbb koronavírussal fertőzött a világ összes országa közül. A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, mintegy 350 ezren kapták el eddig a vírust, hétfőn pedig átlépte a halálos áldozatok száma a 10 ezret - írja az NPR.org .

A járvány miatt leginkább sújtott amerikai állam továbbra is New York, Andrew Cuomo kormányfő hétfőn azt mondta, hogy már több mint 130 ezren fertőződtek meg és 4758-an haltak meg. New Yorkba hétfőn megérkezett az amerikai hadsereg ezer katonaorvosa és egészségügyi szakembere, hogy segítsen a járvány elleni küzdelemben.

Louisianában is kritikus a helyzet, jelenleg a déli államban a leggyorsabb a járvány miatti fertőzések és az elhalálozások üteme. Hétfőig 13 ezren fertőződtek meg és 477-en haltak meg. Egészségügyi szakemberek úgy vélekedtek, hogy a louisianai helyzet rosszabbodása a helyi politikusok felelőssége is, mert New Orleansban nem törölték a hagyományos húshagyó keddi karneváli felvonulást és ünnepségsorozatot. John Bel Edwards kormányzó a CNN hírtelevíziónak ezt úgy magyaráztat:

senki nem mondta meg nekünk, hogy mit kell tennünk.

Hétfőtől Florida után a szomszédos Texas kormányzója, Gregg Abbott is szigorú ellenőrzéseket vezetett be a Louisianából érkezőkre. Minden egyes, louisianai rendszámú gépkocsit ellenőrző pontokon rendőrök állítanak meg, a benne ülőknek meg kell adniuk adataikat és elérhetőségeiket, és kéthetes karanténba kell vonulniuk.

Csupán két olyan ország van, ahol többen haltak meg a járvány miatt, mint az Egyesült Államokban: Olaszország és Spanyoloroszág.