„Beszéltem Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, s elmondtam neki, értékelnénk, ha engedélyezné a kiszállításokat. Az is rendben van, ha nem engedi, de akkor lehetnek megtorlások. Miért is ne lennének” – mondta Donald Trump újságíróknak. India a hidroxi-klorokin fő exportőre, amelynek kivitelére az indiai kormány azután rendelt el tilalmat, hogy az ázsiai országban is gyors növekedésbe kezdett a vírusfertőzöttek száma.

Bár több beszámoló szerint a hidroxi-klorokin tartalmú maláriaellenes szerek alkalmasak lehetnek a koronavírus okozta tünetek kezelésére, eddig egyetlen ilyen irányú klinikai vizsgálat sem ért még véget. „Ha az alapanyagnak valóban drámai hatása lenne, arra valószínűleg már lennének komolyabb bizonyítékok. De nincsenek, ezért úgy vélem, ha az anyag egyáltalán működik, akkor is csak kis mértékben javít a betegek állapotán” – idézte a BBC az egyik indiai szakértőt, Dzsojeta Basut.

India jelenleg havi hetven tonna hidroxi-klorokin gyártására képes ez 70 millió ember kezelésére lehet elegendő.

Az exportot aztán India mégiscsak újra engedélyezte, nyilatkozatában az indiai kormány azt közölte, hogy a járvány által súlyosan érintett országok mellett – humanitárius megfontolásokból – a szomszédos országok is kapnak a viszonylag olcsó alapanyagból. Trump egyébként azt állította, hogy az amerikai hatóságok már jóváhagyták a hidroxi-klorokin alapanyagú gyógyszerek alkalmazását a koronavírus-betegek esetében, ám ezt később az illetékesek cáfolták.

A hidroxi-klorokint Magyarország is exportálja, az Alkaloida gyógyszergyárnak jelenleg 2,2 millió ember kezelésére elegendő készlete van. A kormány március elején – hat hónapra – megtiltotta a hatóanyag külföldre szállítását. Az Alkaloida egyébként indiai tulajdonban van, a SUM Pharma 2005-ben szerzett többségi tulajdont az 1927-ben alapított üzemben.