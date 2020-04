Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc nélküli, nyugodt alkotói légköre mellett – olvasható közös közleményükben. ","shortLead":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc...","id":"20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0f811-3735-499c-aabe-4ad914cadaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","timestamp":"2020. április. 06. 16:07","title":"Karácsony és Gulyás aláírta a megállapodást a fővárosi színházakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","shortLead":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","id":"20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c58dbf-344d-4256-a4ea-c1b0cc6b4170","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","timestamp":"2020. április. 07. 10:29","title":"Elmarad az egyik legnagyobb európai fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","shortLead":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","id":"20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21322-e66a-4d41-8b07-b11d607ed08a","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 06. 15:56","title":"A hazai fesztiválok 40 százalékát halasztani vagy törölni kell a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van a felhasználók biztonságával, és ez már elég ok volt arra, hogy jó pár nagyvállalat kitiltsa ezt az appot, sőt egyre inkább ez a helyzet az amerikai iskoláknál is.","shortLead":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van...","id":"20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb09f9-9303-4fde-9132-af6bb9fc3de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","timestamp":"2020. április. 07. 13:03","title":"Sok a gond a Zoommal: letiltotta a SpaceX, a NASA, sőt az amerikai iskoláknak sem ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter polgármester szerint ez is mutatja, hogy amikor a kormány pénzt vesz ki az önkormányzatok zsebéből, akkor azt a rászorulóktól veszi el.","shortLead":"Niedermüller Péter polgármester szerint ez is mutatja, hogy amikor a kormány pénzt vesz ki az önkormányzatok zsebéből...","id":"20200406_erzsebetvaros_71_ezer_forint_segely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7621365-506d-4aa4-9faa-233a3b081ade","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_erzsebetvaros_71_ezer_forint_segely","timestamp":"2020. április. 06. 17:18","title":"71 ezer forintos segélyt ad a munkanélkülivé váló családoknak Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és a döntéshozók már támogatásukat adták a tervhez – közölte hétfőn a kezdeményező Caircraft csoport.","shortLead":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784931d-8523-4189-b301-7cc3d1d6116c","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 05:58","title":"Leállított repülőgépekben lehetnek intenzív osztályok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","shortLead":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","id":"20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7729f4-abf1-4ed9-a111-61d3feb5e2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","timestamp":"2020. április. 06. 19:39","title":"Az Európai Bizottság egymilliárd eurót biztosít hitelgaranciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román egészségügyi miniszter.","shortLead":"A fertőzött gyerekek anyukáinak negatív lett a koronavírustesztje. Sürgős epidemiológiai vizsgálatot rendelt el a román...","id":"20200407_romania_ujszulottek_koronavirusfertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f4551-8547-4e00-a9d7-1b64a90dea82","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_romania_ujszulottek_koronavirusfertozes","timestamp":"2020. április. 07. 10:50","title":"Tíz újszülött kaphatta el a koronavírust a temesvári kórház szülészetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]