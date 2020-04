Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","shortLead":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","id":"20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddbab7-2afb-4faf-80df-0899d861e72f","keywords":null,"link":"/elet/20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","timestamp":"2020. április. 08. 12:11","title":"Listázni fogják azokat, akik megrongálták a kínai nagy falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vírustesztet végeznek majd az államban a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között\r

","shortLead":"Több vírustesztet végeznek majd az államban a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között\r

","id":"20200408_New_Yorkban_tobb_mint_4000en_haltak_meg_a_Covid19_betegsegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a875f68-8b4e-4220-809d-45f69d4c4357","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_New_Yorkban_tobb_mint_4000en_haltak_meg_a_Covid19_betegsegben","timestamp":"2020. április. 08. 21:01","title":"New Yorkban több mint 4000-en haltak meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Földes Petra-Peer Krisztina","category":"elet","description":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok nappalijába költöztünk. Hogyan lesz a virtuális jelenlét, a virtuális kapcsolattartás élhető és megerősítő minden érintett számára? Röviden úgy, ha megtanulunk egy kicsit gondolkodni egymás fejével, érezni egymás szívével. Pont, mint a valós kontaktuson alapuló kapcsolatban. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok...","id":"20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1b1cc1-0890-4030-891b-6307706ac079","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","timestamp":"2020. április. 08. 09:35","title":"Digitális oktatás: a családi otthonok gyarmatosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1bd0f9-05d1-4df9-94b0-9a2573bf5eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon szeretnek a nézők.","shortLead":"A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon...","id":"20200408_youtube_video_programozas_video_cime_tom_scott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1bd0f9-05d1-4df9-94b0-9a2573bf5eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3b6d9a-1a07-433f-935f-f50e4ab59b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_youtube_video_programozas_video_cime_tom_scott","timestamp":"2020. április. 08. 18:03","title":"Olyan különleges címet kapott ez a YouTube-videó, hogy milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Reméli, hogy a fővárosból nem lesz gócpont. ","shortLead":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is –...","id":"20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa80a96-2d91-4787-b2e3-d3196b0072ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","timestamp":"2020. április. 08. 17:18","title":"Karácsony: Húsvétra erősebb korlátozó intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre gondolni, a kormány mégsem reagált időben. Arról is beszélt, hogy meghökkenti, hogy a miniszterelnök a szociális helyzet kezelésére eddig éppen csak utalt, miközben nagyon sokan élnek alacsony jövedelemből.","shortLead":"Az MNB volt elnöke szerint kiváló példák álltak előttünk, elég csak a német vagy olasz gazdasági intézkedésekre...","id":"20200408_bod_peter_akos_ado_hitel_munkahelyteremtes_valsag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e6c2a61-4adc-40de-af3c-aba21f53d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97428d-331c-46e0-8cfd-f5ea51cb5f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_bod_peter_akos_ado_hitel_munkahelyteremtes_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 07:29","title":"Bod Péter Ákos: A magyar kormány nem ott segít, ahol leginkább kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vermonti szenátor visszalépése után Joe Biden lehet a demokrata jelölt a novemberre tervezett választáson.","shortLead":"A vermonti szenátor visszalépése után Joe Biden lehet a demokrata jelölt a novemberre tervezett választáson.","id":"20200408_Kiszall_az_amerikai_elnokvalasztasi_kampanybol_Bernie_Sanders","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b0dda4-5e43-43d4-a074-b15d822bbdbc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Kiszall_az_amerikai_elnokvalasztasi_kampanybol_Bernie_Sanders","timestamp":"2020. április. 08. 17:34","title":"Kiszáll az amerikai elnökválasztási kampányból Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]