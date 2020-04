Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad726565-dd36-465d-acc5-b7d1a49591ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat. ","shortLead":"Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat. ","id":"20200410_Varosliget_Zrt_Ne_jojjenek_a_parkba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad726565-dd36-465d-acc5-b7d1a49591ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c0616c-3d9e-46c1-83a9-4c13b63e4eb2","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Varosliget_Zrt_Ne_jojjenek_a_parkba","timestamp":"2020. április. 10. 11:44","title":"Városliget Zrt.: Ne jöjjenek a parkba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal fertőzött regisztrált betegek száma. A miniszterelnök állítása szerint egyelőre \"nem látja a fényt az alagút végén\". Az ünnep előtt a kormány ugyan nem szigorított a kijárási szabályokon, megteszi azonban ezt megannyi helyi önkormányzat. Áder János a köszönet és a türelemkérés üzenetével szólalt meg az ünnep előtt. Kövesse a híreket percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal...","id":"20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c889972-c1a7-474f-bcd6-a962c7038e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Sorra zárkóznak be a települések, Áder és Orbán is megszólalt - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány dolgot. ","shortLead":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány...","id":"20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc3e5c-4963-4977-ad14-05010fb535c1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","timestamp":"2020. április. 09. 12:37","title":"Mekkora távolságot tartsunk, ha a szabadban sportolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36110c28-b141-40a7-94fa-20537b837a8a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben az egészségügyben dolgozókra kiemelt figyelem hárul, a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek gondozásával foglalkozókról mintha elfeledkeztek volna a döntéshozók.","shortLead":"Miközben az egészségügyben dolgozókra kiemelt figyelem hárul, a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek...","id":"202015__idosgondozas__hatterbe_szoritva__veszhelyzet__oreg_bajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36110c28-b141-40a7-94fa-20537b837a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e670b5-8153-493f-9f09-fba45a691659","keywords":null,"link":"/360/202015__idosgondozas__hatterbe_szoritva__veszhelyzet__oreg_bajok","timestamp":"2020. április. 09. 16:45","title":"Az idősotthonok igényfelmérő kérdőívet kaptak, amikor maszkokat még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d23e44-e892-4d8c-8c3a-6f47bd244243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt.","shortLead":"A kislány szépen gyarapszik, és az anyatej mellett már szilárd táplálékot is fogyaszt.","id":"20200409_Lenne_itt_egy_komoly_feladat_segitsen_elnevezni_az_Allatkert_tapirgyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d23e44-e892-4d8c-8c3a-6f47bd244243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f4b5f1-f6d3-46b8-b651-17c14e2139cb","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Lenne_itt_egy_komoly_feladat_segitsen_elnevezni_az_Allatkert_tapirgyereket","timestamp":"2020. április. 09. 12:44","title":"Lenne itt egy komoly feladat: segítsen elnevezni az Állatkert tapírgyerekét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben levonhatják a pénzintézetek a bankadóból.","shortLead":"A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kivetett egyszeri adót majd a következő öt évben...","id":"20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0180f2e-4a1a-45a1-a1ab-6fa34df7cba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227ab6-af56-457c-8861-ec389fc08324","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Varga_Mihaly_Az_55_milliard_forintot_a_bankok_vissza_fogjak_kapni","timestamp":"2020. április. 09. 16:33","title":"Varga Mihály: Egyszeri adót vetnek ki a bankszektorra, 55 milliárdot várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza. Végignéztük, elég sok kérdésünk maradt.","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely a kieső munkaidőre szóló 70 százalékos bértámogatást szabályozza...","id":"20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8745fe8d-e11f-4345-9520-e08c00f1b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fc9e5a-4976-4c63-91c4-b47f8129f339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Tobb_a_kivetel_mint_a_szabaly_eleg_szukmarku_lett_a_bertamogatasi_rendszer","timestamp":"2020. április. 10. 15:50","title":"Több a kivétel, mint a szabály: elég szűkmarkú lett a bértámogatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]