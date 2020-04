Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1a96a36-f6a0-4cf0-861c-fe90531b4009","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Természetesen az Egyesült Államokban élők is tisztában vannak azzal, hogy az új koronavírus kicsi, sőt szabad szemmel láthatatlan, éppen ezért nem is lehet lelőni. Az egyre durvuló járvány közepette mégis azt tekintették az egyik legfontosabbnak, hogy jól bevásároljanak fegyverekből.","shortLead":"Természetesen az Egyesült Államokban élők is tisztában vannak azzal, hogy az új koronavírus kicsi, sőt szabad szemmel...","id":"20200411_Mintha_nem_is_jarvanyra_hanem_zombi_apokalipszisre_keszulnenek_az_amerikaiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a96a36-f6a0-4cf0-861c-fe90531b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615fa0d-bd69-49d7-b8e6-623ceb818615","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mintha_nem_is_jarvanyra_hanem_zombi_apokalipszisre_keszulnenek_az_amerikaiak","timestamp":"2020. április. 11. 20:00","title":"Mintha nem is járványra, hanem zombi apokalipszisre készülnének az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","shortLead":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","id":"20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db33700-edaa-492f-b1bc-a39b12dd0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","timestamp":"2020. április. 11. 20:11","title":"Húsvétra bezárkózik Szentendre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idős, krónikus betegek hunytak el.","shortLead":"Idős, krónikus betegek hunytak el.","id":"20200412_14_ujabb_halott_es_immar_1410_igazolt_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b94f0c-346f-498e-830e-6e49f986e47b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_14_ujabb_halott_es_immar_1410_igazolt_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 12. 07:57","title":"14 újabb halott és immár 1410 igazolt fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt százezrek tódultak az utcákra Törökországban.","shortLead":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt...","id":"20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a720c407-e8c3-4ca9-8d5c-7dee2f6211f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","timestamp":"2020. április. 13. 09:06","title":"Erdogan nem engedi lemondani a belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint az újabb fertőzésekre azután derült fény, hogy a főváros saját költségből tesztelte le a lakókat. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint az újabb fertőzésekre azután derült fény, hogy a főváros saját költségből tesztelte le...","id":"20200411_Karacsony_koronavirusf_ertozottet_Rozsa_utcai_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eec8de3-2132-429a-a0e3-e419dd5fc24c","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Karacsony_koronavirusf_ertozottet_Rozsa_utcai_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 15:05","title":"Hatvan koronavírus-fertőzöttet találtak a Rózsa utcai idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem szakértő segítségével válaszolt a legfontosabb kérdésekre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem szakértő segítségével válaszolt a legfontosabb kérdésekre. ","id":"20200411_Hogyan_kulonboztessuk_meg_az_allergiat_a_koronavirustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ff31d7-73d6-4b69-9ae0-ab6771fabc75","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Hogyan_kulonboztessuk_meg_az_allergiat_a_koronavirustol","timestamp":"2020. április. 11. 14:19","title":"Hogyan különböztessük meg az allergiát a koronavírusos tünetektől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","shortLead":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","id":"20200412_idojaras_husvet_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327faa1f-3d2d-42cf-8014-0fb1af3bb215","keywords":null,"link":"/elet/20200412_idojaras_husvet_vihar","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Napos, meleg vasárnap után viharos húsvéthétfő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]