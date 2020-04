Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként 50 darabot.","shortLead":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként...","id":"20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f7409-4521-460c-8a46-ac404524cb61","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","timestamp":"2020. április. 11. 21:24","title":"Arcmaszkokat osztogatnak a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0257889d-4c74-4ad9-96cd-853f80504be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f59ee0-2388-4971-80f3-6c7071629e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_koronavirus_terkep_verplazmakezeles_sony_dualsense_hack_the_crisis_telekom_5g","timestamp":"2020. április. 12. 12:03","title":"Ez történt: elkészült Magyarország valószerűbb koronavírus-térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője az M1-en.","shortLead":"A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta Berzai Zsolt alezredes...","id":"20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5097ae8-d50b-4970-b079-de13e4108e34","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Husvet_ittas_soforok_miatt_aggodik_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 12. 11:32","title":"Húsvét: ittas sofőrök miatt aggódik a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és így az összes fertőzött száma 52 167-re emelkedett - derült ki Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott adatokból.","shortLead":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2...","id":"20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39a180-547e-4f1b-b137-2b5201868382","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. április. 12. 16:33","title":"Ötezer új fertőzötett regisztráltak Törökországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","shortLead":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","id":"20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf343d0-0c94-4763-9a86-36a132e69498","keywords":null,"link":"/360/20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","timestamp":"2020. április. 11. 17:00","title":"Magyar útlevelet cserélnék keletnémetre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]