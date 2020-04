Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány idején, és nem csupán házhozszállítással. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány...","id":"20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eafce1-8117-483e-aa9e-7d681605097b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 16:03","title":"Az Amazon Alexája is beszállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6945ff-75ac-4a43-9396-6d4fd06c2a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Nyuggerkarantendalt_enekelnek_Galvolgyiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6945ff-75ac-4a43-9396-6d4fd06c2a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39086735-a914-4d7a-818d-2c68f1dd98db","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Nyuggerkarantendalt_enekelnek_Galvolgyiek","timestamp":"2020. április. 15. 12:44","title":"\"Nyugger\"-karanténdalt énekelnek Gálvölgyiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4713e1f7-b1de-490d-ac25-5a98b6b267e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperolcsó számítógépeiről ismert Raspberry a tervek szerint három hónap leforgása alatt 250 ezer darabot gyártana a Raspberry Pi Zeróból, hogy minél olcsóbban és minél gyorsabban lehessen lélegeztetőgépeket készíteni.","shortLead":"A szuperolcsó számítógépeiről ismert Raspberry a tervek szerint három hónap leforgása alatt 250 ezer darabot gyártana...","id":"20200414_raspberry_pi_zero_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4713e1f7-b1de-490d-ac25-5a98b6b267e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5675ba69-94a4-46ac-8dcb-5c27b67bf728","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_raspberry_pi_zero_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 14. 10:33","title":"1600 forintos számítógép működtetheti a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első novelláskötetének megjelenését telibe trafálta a járvány.","shortLead":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első...","id":"202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54768d0-3227-4476-af91-eac301e1ba2a","keywords":null,"link":"/360/202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","timestamp":"2020. április. 14. 14:00","title":"Az örök pechvogel kifogott a víruson, otthon tartott különleges könyvbemutatót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezért hetek óta ki sem tette a lábát hazulról. ","shortLead":"Ezért hetek óta ki sem tette a lábát hazulról. ","id":"20200415_Reviczky_Gabor_szinesz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043ef17-6e00-49b3-b81e-929948085ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Reviczky_Gabor_szinesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:03","title":"Reviczky Gábor: Nem hiszem, hogy túlélném a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","shortLead":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","id":"20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb5d63-a4ce-4bd2-9ce3-964a1f9fb6ea","keywords":null,"link":"/elet/20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","timestamp":"2020. április. 15. 10:06","title":"Egymással etethetik meg az állatokat egy német állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","shortLead":"A Promenad.hu úgy tudja, hogy egy idős férfinál is igazolták a fertőzést.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea3edc-8081-4f70-b889-e66756418734","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. április. 13. 17:18","title":"Egyéves gyerek fertőződött meg a koronavírussal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]