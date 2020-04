Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","shortLead":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","id":"20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadbed0f-1427-47dd-b16f-634c98a3d12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 15. 16:43","title":"Online is lehet nyelvvizsgázni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre Ladányi Andrea, aki Spanyolországból adott interjút a HVG-nek. A nemzetközileg ismert balettművész és koreográfus több évtizedes pályafutása során a társművészetek nagyjait is táncba hívta a film, a fotóművészet, a festészet és a színház területéről.","shortLead":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre...","id":"202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952093f4-dc73-4014-b01e-44fd7d7eb288","keywords":null,"link":"/360/202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","timestamp":"2020. április. 13. 19:30","title":"Barcelonai karanténjában az orvosok tiszteletére táncol a friss Kossuth-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet. Az űrügynökség Aqua nevű műholdján keresztül tájékozódik a helyzetről.","shortLead":"A helyi katasztrófavédelem mellett a NASA is követi a csernobili tiltott övezetben elszabadult erdőtüzet...","id":"20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d9f6-0414-425c-89bd-c0621529a578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107b90f1-e444-41e4-ba80-30969084dc20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_csernobili_atomeromu_erdotuz_muholdkep_nasa","timestamp":"2020. április. 14. 16:03","title":"Az űrből is látni a csernobili atomerőmű közelében pusztító tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd843a-fe14-42bb-b04e-b56d2306d8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédok nemcsak mozognak, hanem közösséget is építenek egy amerikai kisvárosban egy kis ugrálással.","shortLead":"A szomszédok nemcsak mozognak, hanem közösséget is építenek egy amerikai kisvárosban egy kis ugrálással.","id":"20200415_A_tavolsagtarto_zumba_oraval_a_legrosszabb_nap_is_jol_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19dd843a-fe14-42bb-b04e-b56d2306d8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24077798-cd83-44f5-a7a3-8679c4561c90","keywords":null,"link":"/elet/20200415_A_tavolsagtarto_zumba_oraval_a_legrosszabb_nap_is_jol_indul","timestamp":"2020. április. 15. 09:29","title":"A távolságtartó zumba órával a legrosszabb nap is jól indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarország minden ésszerű korlátot átlépett...","id":"20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ebb312-351d-4a45-a571-870995e34b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_bizottsag_jean_claude_juncker_varga_judit","timestamp":"2020. április. 13. 21:29","title":"Varga Judit visszavágott Jean-Claude Junckernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elmaradhat az olimpia a japán fővárosban, ha a járvány miatt meghiúsul a jövő nyári rendezés.","shortLead":"Elmaradhat az olimpia a japán fővárosban, ha a járvány miatt meghiúsul a jövő nyári rendezés.","id":"20200414_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebdce7-09be-4f24-b462-67b0cb10f122","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. április. 14. 14:41","title":"Ha jövő nyáron sincs tokiói olimpia, már nem is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]