[{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány élvonalában küzdők számára.","shortLead":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány...","id":"20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2c756-6759-4814-9555-96da32d3a32c","keywords":null,"link":"/elet/20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 09. 10:15","title":"A U2 tízmillió eurót adományoz a járvány elleni küzdelemre Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány költségvetési intézkedéseinek nagyobb a füstje, mint a lángja.","shortLead":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány...","id":"202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c8c419-0300-4850-af76-ea63119b9138","keywords":null,"link":"/360/202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","timestamp":"2020. április. 08. 16:45","title":"Védelmi pénzosztás: Matolcsy újra elemében érezheti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szállítmány Kínából jön.","shortLead":"A szállítmány Kínából jön.","id":"20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07176344-e946-42c7-8b65-c71dd5f731cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","timestamp":"2020. április. 08. 12:46","title":"140 lélegeztetőgép és 5 millió maszk érkezik szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre nem ismert.","shortLead":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre...","id":"20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f2de0f-8896-4f18-ad67-65be9289de4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","timestamp":"2020. április. 08. 10:03","title":"Trump engedélyezte, hogy amerikai cégek bányászni kezdjenek a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accbf04a-d604-4437-b9f0-390ab7654888","c_author":"Kiss János Péter","category":"tudomany","description":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű a koronavírus-fertőzöttség. Szerzőnk elkészített egy olyan térképet, melyen ez valószerűbben követhető nyomon – és el is magyarázza, mi következik az ilyen módon súlyozott adatokból. Kiss János Péter írása.","shortLead":"A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes területeken (megyékben) milyen mértékű...","id":"20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=accbf04a-d604-4437-b9f0-390ab7654888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a80d77a-3f8c-450c-b16e-c9348431ce70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszlas_adatok","timestamp":"2020. április. 08. 17:15","title":"A magyar koronavírus-térkép – és ami abból következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]