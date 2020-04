Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen járt.","shortLead":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen...","id":"20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb3769-2b74-47ed-ba16-d1aef0ec4324","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:16","title":"Egy dabasi idősotthonba is eljutott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha jókor és rövid időre léptet életbe szigorú korlátozásokat, akkor azok valóban működni fognak, és közben enyhébb gazdasági károkat okoznak. Az orvosszakma egy részének baja van ezzel az elgondolással.","shortLead":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha...","id":"20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2628aaed-c60f-41fa-87db-dbc5ec6a2dd4","keywords":null,"link":"/360/20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","timestamp":"2020. április. 15. 15:30","title":"Már Svédországban is szigorúbb korlátozásokat követel orvosok egy csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","shortLead":"Owain Wyn Evans meglepő dobszólóval szórakoztatta Twitteren a követőit. ","id":"20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6677fdfe-667e-46d8-a26e-4a5df667d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6857955b-8d96-4d7e-8d74-7f53ba7cb5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_karanten_elocsalogatta_a_rocksztart_a_BBC_idojosabol","timestamp":"2020. április. 15. 17:19","title":"A karantén előcsalogatta a rocksztárt a BBC időjósából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","shortLead":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","id":"20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a1f6b-c090-4f6d-b8d9-2b73347712af","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","timestamp":"2020. április. 16. 16:21","title":"Csütörtök este bármit kérdezhet Döbrösi Laurától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171330c2-3edc-4b65-a48b-df9351f0cdf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rendőr gyorsan cselekedett, az etetés sem maradt el. ","shortLead":"A két rendőr gyorsan cselekedett, az etetés sem maradt el. ","id":"20200415_Magyar_rendorseg_baba_pelenka_etetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171330c2-3edc-4b65-a48b-df9351f0cdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33b6dff-c4c9-4b86-8925-f7624753bd8b","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Magyar_rendorseg_baba_pelenka_etetes","timestamp":"2020. április. 15. 11:47","title":"A magyar rendőrök tisztába tettek egy babát egy bűncselekmény helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","shortLead":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","id":"20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e8889-12b5-4759-b399-32f0e2953ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","timestamp":"2020. április. 15. 19:38","title":"Időkorlátot vezettek be a 65 éven felülieknek több magyar piacon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","shortLead":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","id":"20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f4380f-a88a-4220-bbe4-75e1c676820b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","timestamp":"2020. április. 14. 21:32","title":"Épp most történt: 7 777 777 777 ember él a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","shortLead":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","id":"20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba904ce7-11c1-4e4e-85be-fc2794d16dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:27","title":"Szijjártó: 10,7 millió maszk érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]