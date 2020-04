Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","shortLead":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91e350-9382-4ece-aa06-fd22ed26ca56","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. április. 20. 07:08","title":"10 újabb halott, és 68 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","id":"20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a28893-0c3f-4b69-a943-3170528e4e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","timestamp":"2020. április. 19. 14:56","title":"Főpolgármesteri Hivatal: A Pesti úti idősotthonnak volt orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9d1425-85f4-4ee5-9d9b-6400dda3e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","timestamp":"2020. április. 19. 12:03","title":"Ez történt: elkészült a koronavírus ellen talán hatékony gógyszerek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig világszerte csaknem 2,5 millió ember fertőződött meg a koronavírussal és Afrikában még csak most kezdődik a járvány.","shortLead":"Eddig világszerte csaknem 2,5 millió ember fertőződött meg a koronavírussal és Afrikában még csak most kezdődik...","id":"20200420_WHO_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bea7c4-cd94-4993-bcbb-789c96f1ab9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 20:23","title":"WHO-főigazgató a járványról: A legrosszabb még hátravan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje továbbra is foglalkozik a számára kedves jótékonysági szervezetekkel.","shortLead":"Sussex hercegnéje továbbra is foglalkozik a számára kedves jótékonysági szervezetekkel.","id":"20200419_Meghan_Markle_nem_gondolta_tul_a_videokonferencias_megjeleneset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec814b6-b87e-4159-9a07-9c477c77d767","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Meghan_Markle_nem_gondolta_tul_a_videokonferencias_megjeleneset","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Meghan Markle nem gondolta túl a videokonferenciás megjelenését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap 433-mal emelkedett a koronavírusban meghalt betegek száma Olaszországban, ami a legalacsonyabb a héten.","shortLead":"Vasárnap 433-mal emelkedett a koronavírusban meghalt betegek száma Olaszországban, ami a legalacsonyabb a héten.","id":"20200419_Egy_hete_nem_volt_ilyen_alacsony_az_olaszorszagi_halalozasi_szam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62454f80-ecba-4379-9e9d-0f30208328b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Egy_hete_nem_volt_ilyen_alacsony_az_olaszorszagi_halalozasi_szam","timestamp":"2020. április. 19. 18:45","title":"Egy hete nem volt ilyen alacsony az olaszországi halálozási szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rio de Janeiro államban a májusra várják a járvány csúcspontját, az egészségügyi miniszter szerint nagyon nehéz idők jönnek.","shortLead":"Rio de Janeiro államban a májusra várják a járvány csúcspontját, az egészségügyi miniszter szerint nagyon nehéz idők...","id":"20200420_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab63e93-7d41-4fef-91f7-012ba1b52477","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 19:22","title":"Bolsonaro megszüntetné a kijárási korlátozásokat, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak a drónoktól kell védeni bizonyos légtérrészeket, a drónokra is leselkednek veszélyek. Főleg, ha értékes szállítmányt visznek magukkal.","shortLead":"Nem csak a drónoktól kell védeni bizonyos légtérrészeket, a drónokra is leselkednek veszélyek. Főleg, ha értékes...","id":"202016_dronok_onvedelme_kitero_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c81b2-3ae2-4a3f-92cc-f56c39ee8a09","keywords":null,"link":"/360/202016_dronok_onvedelme_kitero_valasz","timestamp":"2020. április. 20. 14:00","title":"Ki védi meg a csomagunkat, ha futár helyett drón szállítja ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]