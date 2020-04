Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","shortLead":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","id":"20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847cfb68-0e2f-484d-a0fd-cff470d75fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","timestamp":"2020. április. 23. 07:59","title":"1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél.\r

","shortLead":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány...","id":"20200421_who_koronavirus_ajanlasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750b65-8813-49ec-ba7b-acd103a4654a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_who_koronavirus_ajanlasok","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"Rengeteg tesztre lenne szükség a járvány megállításához a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a vizsgált adások nem ütköztek a médiaigazgatási szabályokba, de felmerült, hogy sérthették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a vizsgált adások nem ütköztek a médiaigazgatási szabályokba, de...","id":"20200422_nmhh_gvh_ekszer_tv_kezfertotlenito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3784b5d-5697-4da6-9e44-9dcac2719dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_nmhh_gvh_ekszer_tv_kezfertotlenito","timestamp":"2020. április. 22. 15:16","title":"A Médiatanácsnál is feljelentették az Ékszer Tv kézfertőtlenítős műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel.","shortLead":"Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel.","id":"20200421_csanyi_sandor_mlsz_elnok_magyar_labdarugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d696a4-c549-4930-9218-73f43b5fdc18","keywords":null,"link":"/sport/20200421_csanyi_sandor_mlsz_elnok_magyar_labdarugas","timestamp":"2020. április. 21. 16:15","title":"Csányi: Ha június 13-án nem indulhat el a bajnokság, már nem is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kunetz Zsombor oxyológus (sürgősségi) szakorvos szerint csak annak érdemes gumikesztyűt viselni egy járványos időszakban, aki korrektül cseréli a védőeszközt.","shortLead":"Kunetz Zsombor oxyológus (sürgősségi) szakorvos szerint csak annak érdemes gumikesztyűt viselni egy járványos...","id":"20200422_kesztyu_gumikesztyu_kunetz_zsombor_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23859def-41df-47ea-bd63-f0e576123dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_kesztyu_gumikesztyu_kunetz_zsombor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 22. 12:03","title":"Kunetz Zsombor: Az hordjon kesztyűt, aki tudja, hogyan kell használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kávé sem maradhat el a Central Perk díszleteiben. ","shortLead":"A kávé sem maradhat el a Central Perk díszleteiben. ","id":"20200422_Hat_rajongo_reszt_vehet_a_Jobaratok_uj_epizodjanak_forgatasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1717b192-86c3-4be7-9e7a-708fc9a3e2a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Hat_rajongo_reszt_vehet_a_Jobaratok_uj_epizodjanak_forgatasan","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Hat rajongó részt vehet a Jóbarátok új epizódjának forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit kormány meg van győződve arról, hogy ez az oltás lesz a legjobb eszköz a betegség leküzdésére.","shortLead":"A brit kormány meg van győződve arról, hogy ez az oltás lesz a legjobb eszköz a betegség leküzdésére.","id":"20200421_A_heten_mar_embereken_is_tesztelik_a_koronavirus_elleni_vakcinat_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a9987-d20b-4f64-9e6b-b1e3d0ad76d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_A_heten_mar_embereken_is_tesztelik_a_koronavirus_elleni_vakcinat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 21. 21:03","title":"A héten már embereken is tesztelik a koronavírus elleni vakcinát Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik vele, de Orbán Viktor barátokat veszít az unióban és a Néppártban – állítja Kim Lane Scheppele, az amerikai Princeton Egyetem professzora, az autoritárius rendszerek, illetve a magyar politikai és jogrendszer elismert kutatója.","shortLead":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik...","id":"20200422_Lehullt_az_alruha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a030163-c7af-4e41-8da8-d71bfccaee12","keywords":null,"link":"/360/20200422_Lehullt_az_alruha","timestamp":"2020. április. 22. 15:30","title":"Kim Lane Scheppele: Lehullott Orbánék álruhája, Magyarország diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]