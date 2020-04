Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","shortLead":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","id":"20200428_parlament_festekszoro_spray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc1714c-d9db-4e3f-9298-99a675bd0a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_parlament_festekszoro_spray","timestamp":"2020. április. 28. 15:06","title":"Berúgva a Parlament támfalára fújta a nevét rózsaszínnel egy 19 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben.","shortLead":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést...","id":"20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddb177b-fbce-4f3e-adae-0c880413251c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","timestamp":"2020. április. 28. 12:53","title":"Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher Reiseverband -DRV) a koronavírus-járvány miatt, a szakmai szövetség vasárnapi közleménye szerint előfordulhat, hogy tagjainak többsége nem éli túl a válságot.","shortLead":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher...","id":"20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e07838-e09a-4787-ab42-4540ae68136f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","timestamp":"2020. április. 26. 19:18","title":"Már a megsemmisülésről beszélnek Németországban a turizmus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Több intézkedéssel védi a kormány azokat a munkavállalókat, akik például kemoterápián estek át, operálták őket, baj van a tüdejükkel, a veséjükkel, vagy éppen magas a vérnyomásuk.","shortLead":"Több intézkedéssel védi a kormány azokat a munkavállalókat, akik például kemoterápián estek át, operálták őket, baj van...","id":"20200428_Szeretettel_Becsbol_Humanusan_a_virusra_erzekeny_munkavallalokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2d2d7-6dae-448c-9ac1-d8aaa941e67f","keywords":null,"link":"/360/20200428_Szeretettel_Becsbol_Humanusan_a_virusra_erzekeny_munkavallalokkal","timestamp":"2020. április. 28. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Falat húznak a krónikus betegek és a koronavírus közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus tánczene.","shortLead":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus...","id":"20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfc8d3b-b2de-43d5-a5ed-265f0aa1ddf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"Ma 80 éves a jövőt álmodó diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek az ügyvédek.","shortLead":"Így emlékeztek az ügyvédek.","id":"20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1166c-8243-4d13-b509-da715d449586","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","timestamp":"2020. április. 27. 15:32","title":"Egy gyertya Nehéz-Posony Márton emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi gazdaságot, ez pedig markánsabbá tette a társadalom kettészakadását – nyilatkozta a hvg360-nak Deák Dániel, akivel a NER tíz évét értékelő sorozatunkban a gazdaságpolitikát elemeztük. Az egyetemi tanár szerint a kormányfő egyetlen célja a hatalom koncentrációja, ezért nemcsak a politikai berendezkedés, de a gazdaság működése is sok tekintetben hasonlóvá válik a Kádár-rendszeréhez.","shortLead":"Az erőltetett iparosítás, az ilyen ágazatokban működő multik támogatása mellett az Orbán-kormány nem erősítette a helyi...","id":"20200428_deak_daniel_interju_ner_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497ec2ec-4daf-43d2-b2ab-35d24d4abf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e540f23-2b20-4a83-a18e-dc343f29da92","keywords":null,"link":"/360/20200428_deak_daniel_interju_ner_10","timestamp":"2020. április. 28. 06:30","title":"A NER gazdaságpolitikája: a dúlás és a beletörődés évtizede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","shortLead":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","id":"20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31695f8-7e9a-45f3-ad14-8fc91f49daac","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","timestamp":"2020. április. 26. 19:58","title":"Kigyulladt az ország egyik legnagyobb palackozó üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]