[{"available":true,"c_guid":"8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","shortLead":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","id":"20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d97f42-677b-4fdd-b73d-84dd9c85332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","timestamp":"2019. január. 08. 19:09","title":"Egy drón miatt megbénult, de már újraindult a Heathrow repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája három csapattal kötött szerződést, de kettőnél még híre-hamva sincs a mezeknek.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája három csapattal kötött szerződést, de kettőnél még híre-hamva sincs a mezeknek.","id":"20190109_Hiaba_a_megallapodas_csak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_edzenek_2Rule_mezben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e330eb1d-029b-4db5-9f45-c28e23e14fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Hiaba_a_megallapodas_csak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_edzenek_2Rule_mezben","timestamp":"2019. január. 09. 07:15","title":"Hiába a megállapodás, csak a Puskás Akadémia játékosai edzenek 2Rule mezben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","shortLead":"Egyelőre három hónapra tartóztatták le.","id":"20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561b4f61-c6a6-4f75-b3fd-1ee462a7e0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Elozetesben_az_ot_tinedzserlany_halalat_okozo_szabaduloszoba_uzemeltetoje","timestamp":"2019. január. 07. 20:43","title":"Előzetesben az öt tinédzserlány halálát okozó szabadulószoba üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","shortLead":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","id":"20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9612807a-59ae-4d41-8c4d-b8241edf7880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2019. január. 07. 14:22","title":"3,5 milliárd forintot keresett a Vidi az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel szemben. ","shortLead":"Mivel a kormánypártiak nem mentek el a rendkívüli közgyűlésre, a fideszes polgármester egyedül maradt az ellenzékkel...","id":"20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f203a104-7588-44cd-b16a-cf0e81675cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fc43fb-6f50-4be4-bcef-27a94d4a2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_ellenzeki_osszefogas_szombathely_elutasitas_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 08. 11:35","title":"Ellenzéki összefogással Szombathely is elutasította a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9ac3b0-c636-4c3b-878c-193b1c8f08e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű hó hullott, több út is járhatatlan, és lavinaveszély is van.","shortLead":"Az országban az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű hó hullott, több út is járhatatlan, és lavinaveszély is van.","id":"20190108_Sitaborozo_magyar_gyerekeket_kellett_kimenteni_a_ho_miatt_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c9ac3b0-c636-4c3b-878c-193b1c8f08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e565ea-7868-4604-bd5e-335b2bf77ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sitaborozo_magyar_gyerekeket_kellett_kimenteni_a_ho_miatt_Ausztriaban","timestamp":"2019. január. 08. 20:10","title":"Sítáborozó magyar gyerekeket kellett kimenteni a hó miatt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy egy ideig nem lesz látható az RTL Klubon. ","shortLead":"A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy egy ideig nem lesz látható az RTL...","id":"20190108_balo_gyorgy_magyarul_baloval_rtl_klub_hirmusor_pihenes_orvosi_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8932f3ef-c3ed-466b-b818-5244d2357ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_balo_gyorgy_magyarul_baloval_rtl_klub_hirmusor_pihenes_orvosi_kezeles","timestamp":"2019. január. 08. 09:17","title":"Pihennie kell Baló Györgynek, szünetelteti a műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","shortLead":"A két rapper nyár óta nem koncertezik együtt, Curtis most jutott el oda, hogy elismerje: segítségre van szüksége.","id":"20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c60d7f2-a8dc-446e-aa42-a4b94091a354","keywords":null,"link":"/elet/20190107_majka_curtis_elvono_uzenet","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Majka válaszolt Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]