[{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével...","id":"20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3980-49ba-438a-be49-a4bfb20a1d55","keywords":null,"link":"/360/20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","timestamp":"2020. május. 02. 20:30","title":"Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee48998-bd7f-4fe6-993f-e112c6e2a232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felfedezték a kutatók, hogy az algák tudnak géneket lopni a baktériumoktól, ezáltal jobban tűrik a stresszes, változó környezetet.","shortLead":"Felfedezték a kutatók, hogy az algák tudnak géneket lopni a baktériumoktól, ezáltal jobban tűrik a stresszes, változó...","id":"20200504_alga_klimavaltozas_ocean_gentranszfer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee48998-bd7f-4fe6-993f-e112c6e2a232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90ab9b-57ac-43e1-a995-70d72be778ad","keywords":null,"link":"/zhvg/20200504_alga_klimavaltozas_ocean_gentranszfer","timestamp":"2020. május. 04. 14:19","title":"Az algák túlélését segíti egy most felfedezett előnyös tulajdonságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Sussexék tényleg saját kézbe vették a sorsukat. ","shortLead":"Úgy tűnik, Sussexék tényleg saját kézbe vették a sorsukat. ","id":"20200504_Konyvben_tarulkozik_ki_az_elmult_idoszakrol_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a83efd-a897-446a-838d-cd83f80fa8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Konyvben_tarulkozik_ki_az_elmult_idoszakrol_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Könyvben tárulkozik ki az elmúlt időszakról Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden dönthet a nyomozási bíró arról, hogy az apja meggyilkolásával gyanúsított Szilágyi Péter letartóztatásban maradjon-e, amíg a nyomozás tart.","shortLead":"Kedden dönthet a nyomozási bíró arról, hogy az apja meggyilkolásával gyanúsított Szilágyi Péter letartóztatásban...","id":"20200504_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b91198-6593-4efa-ad29-afda086799da","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Szilagyi_Istvan_fia_gyilkossag_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 04. 16:27","title":"Az ügyészség kérte, hogy tartóztassák le Szilágyi István fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be26cd6-d658-491c-a380-0cb5ef559efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.","shortLead":"A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.","id":"20200504_magyarerettsegi_2020_feladatok_szaktanari_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9be26cd6-d658-491c-a380-0cb5ef559efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e425ce5-2e54-4ec3-8fb3-0e457f07b3ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020_feladatok_szaktanari_velemeny","timestamp":"2020. május. 04. 10:27","title":"Szaktanár a magyarérettségiről: viszonylag könnyű dolguk van a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc8c065-831e-4bfc-80a9-84a47fc8e94d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy a plugin hibrid autók környezettudatosnak mondott hajtásláncában ne lehetne találni néhány extra lóerőt?","shortLead":"Ki mondta, hogy a plugin hibrid autók környezettudatosnak mondott hajtásláncában ne lehetne találni néhány extra lóerőt?","id":"20200504_425_loerore_huztak_a_zold_rendszamos_audi_q5_divatterepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc8c065-831e-4bfc-80a9-84a47fc8e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4c4cd0-88fa-4cf9-9f5f-7339c8d71de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_425_loerore_huztak_a_zold_rendszamos_audi_q5_divatterepjarot","timestamp":"2020. május. 04. 11:21","title":"425 lóerőre húzták a zöld rendszámos Audi Q5 divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7758ba3e-c8d4-462c-a68a-519e00b5b5cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár utólag elnézést kértek, a környezetvédők szerint brutális kár keletkezhetett a tengerparti ökoszisztémában.","shortLead":"Bár utólag elnézést kértek, a környezetvédők szerint brutális kár keletkezhetett a tengerparti ökoszisztémában.","id":"20200504_Fertotlenitoszerrel_fujtak_vegig_a_spanyol_tengerpartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7758ba3e-c8d4-462c-a68a-519e00b5b5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ba4e99-27fc-4cee-9946-2bca3e2e1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20200504_Fertotlenitoszerrel_fujtak_vegig_a_spanyol_tengerpartot","timestamp":"2020. május. 04. 13:36","title":"Fertőtlenítőszerrel fújtak végig egy spanyol tengerpartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]