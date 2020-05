Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb csökkenéssel megúszták azt a hónapot.","shortLead":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb...","id":"20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb690c85-8d02-47b8-86bb-ddf142abf801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","timestamp":"2020. május. 07. 09:05","title":"Ameddig a statisztikusok ellátnak, nem zuhant még ekkorát a német ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","shortLead":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","id":"20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449618d3-cbf5-4299-84b8-61aed9e33ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","timestamp":"2020. május. 07. 20:34","title":"Egy nyíregyházi kórházi dolgozó szerint még mindig nincs elegendő maszk a munkájukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","shortLead":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","id":"20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb78d8-cc6b-4c95-bbe4-e2a53b2b71b3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","timestamp":"2020. május. 07. 15:31","title":"A 77 éves Mick Jagger a rózsáit metszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni kellett a magánnyugdíjpénztárban maradásról? Megvették az utolsó Népszabadságot? Próbálták kitalálni, miért nincs hang a miniszterelnök videóján? Egy hatalmi rendszer kiépítésének tíz évéről teljes könyveket lehet teleírni, mi most néhány emlékezetes pillanatra emlékszünk vissza 2010 és 2020 közöttről.","shortLead":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni...","id":"20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57842d09-fd76-443b-b144-b94209981918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","timestamp":"2020. május. 07. 06:30","title":"13 ikonikus pillanat az elmúlt 10 évből, amely megmutatja, hogyan működik a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megírta az emberi erőforrások minisztere, milyen rendben indulhat újra az ellátás a rendelőkben.","shortLead":"Megírta az emberi erőforrások minisztere, milyen rendben indulhat újra az ellátás a rendelőkben.","id":"20200507_Kasler_orvosi_beavatkozasok_koronavirus_teszt_rendelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8a66b-0b10-4707-9d4e-33b8d3fd46ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Kasler_orvosi_beavatkozasok_koronavirus_teszt_rendelo","timestamp":"2020. május. 07. 12:54","title":"Kásler: A magas kockázatú orvosi beavatkozások előtt kötelező a koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]