[{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","shortLead":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","id":"20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b146147-38bb-478c-900f-e0202a645640","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 15:47","title":"Újra megjelent Vuhanban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","shortLead":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","id":"20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19662d4e-d79f-4093-affb-d2e262184bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","timestamp":"2020. május. 09. 08:57","title":"Koronavírusos az amerikai alelnök szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öngyilkosságot megkísérlő férfihoz riasztották a szerencsi rendőröket. \r

","shortLead":"Öngyilkosságot megkísérlő férfihoz riasztották a szerencsi rendőröket. \r

","id":"20200509_Eletet_mentettek_a_szerencsi_jarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5f099d-b377-468c-add7-0c1dbfc09782","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Eletet_mentettek_a_szerencsi_jarorok","timestamp":"2020. május. 09. 21:29","title":"Életet mentettek a szerencsi járőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még nem futott be az operatív törzshöz. Kiderült, jellemzően a vidéki gyorséttermek teraszán ülő fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még...","id":"20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84a15a-9f32-490a-b717-52c5f735af62","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","timestamp":"2020. május. 10. 11:33","title":"Karácsony kérése még nem futott be az operatív törzshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé, Szerbiába és Boszniába például negatív koronavírus-teszttel karantén-kötelezettség nélkül lehet belépni.","shortLead":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé...","id":"20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a410d2-79c4-4ce8-9a47-b9eb9523ced4","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","timestamp":"2020. május. 09. 09:39","title":"Szerbiába és Boszniába is be lehet már lépni negatív koronavírus-teszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16725f-645d-40ef-b640-12f70ec9c1e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el a legpontosabban célzó szovjet katona történetét.","shortLead":"A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el...","id":"202019_konyv__elso_szovjetkent_a_feher_hazban_ljudmila_pavlicsenko_ahalal_asszonya_sztalin_mesterlovesze_voltam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a16725f-645d-40ef-b640-12f70ec9c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8e1ad-d530-4738-bd57-7655e6700e01","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__elso_szovjetkent_a_feher_hazban_ljudmila_pavlicsenko_ahalal_asszonya_sztalin_mesterlovesze_voltam","timestamp":"2020. május. 09. 15:15","title":"Sztálin mesterlövészét küldte a Fehér Házba, hogy meggyőzze az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","id":"20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea6a3d9-29d6-4df0-bb91-2ab7fdd7da18","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","timestamp":"2020. május. 09. 20:20","title":"Ismét volt telitalálatos szelvény az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","shortLead":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","id":"20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685aec58-f21c-42eb-b43b-de8cdf527e9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","timestamp":"2020. május. 10. 21:04","title":"Olasz szakértő: \"Távozóban van a vírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]