[{"available":true,"c_guid":"3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és családjaik kezét azonban nem akarják elengedni a munkatársak. Rövid időn belül digitális tábort fejlesztettek, amelyben komoly lehetőséget látnak a jövőre nézve is, azonban úgy számolnak, a költségvetésük idén felére eshet vissza. De nem csak ők vannak gondban, egy felmérés szerint a nonprofitok kétharmada rövid időn belül nem fog tudni fizetést adni a munkavállalói jelentős részének.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és...","id":"20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b334e-7163-4c07-952c-fd692e7df67f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","timestamp":"2020. május. 13. 12:13","title":"Bajba kerülhetnek a segíteni próbálók: jön a civilcsőd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483b5ca-9b98-4425-a948-24611938cd50","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy UFO-invázió sem zökkentheti ki Duma Aktuál saját Operatív Törzsét. Kiderül, hogy mely megyéket érinti a földönkívüliek megszállása és mi a teendő, ha sugárnyaláb éri az ember bőrét. ","shortLead":"Egy UFO-invázió sem zökkentheti ki Duma Aktuál saját Operatív Törzsét. Kiderül, hogy mely megyéket érinti...","id":"20200513_Duma_Aktual_Operativ_Torzs_Galaktikus_migransok_tamadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0483b5ca-9b98-4425-a948-24611938cd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582d2b74-a7bc-4994-8c67-90f631bc9ff0","keywords":null,"link":"/360/20200513_Duma_Aktual_Operativ_Torzs_Galaktikus_migransok_tamadasa","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Duma Aktuál Operatív Törzs: A galaktikus migránsok csak 9 és 12 között fosztogathatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják őket, lehet, meg fogják ezeket semmisíteni.","shortLead":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják...","id":"20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e557460b-064d-46ed-bb9c-fa6af41db9d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Torlódnak a kikötőkben az ázsiai áruval teli konténerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos összeférhetetlenséget eredményezett.","shortLead":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos...","id":"20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c6b2c-8f55-4e5a-9c11-681cc8da1790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","timestamp":"2020. május. 12. 20:40","title":"Egy magyar bankár miatt támadt gond az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket.","id":"20200512_koronavirus_nav_eger_vizilabda_szecsi_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a64d5c2-3f07-48c2-ae77-20d3bf515873","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_nav_eger_vizilabda_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 12. 13:47","title":"Szécsi Zoltán szerint csoda kellene az egri vízilabda-csapatok megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon kínos, de nem feltétlenül technikai probléma.","shortLead":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon...","id":"20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ad0b7-3e74-41d5-a04f-fd0dab396e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","timestamp":"2020. május. 12. 12:03","title":"5 tipp, hogy ne legyen ciki a videós beszélgetés a kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]