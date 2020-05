Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc agrárholdingjától érkezett új igazgatósági tag a Lázár János kormánybiztos gondjaira bízott Nemzeti Ménesbirtokhoz.","shortLead":"Mészáros Lőrinc agrárholdingjától érkezett új igazgatósági tag a Lázár János kormánybiztos gondjaira bízott Nemzeti...","id":"202020_nemzeti_menesbirtok_beleneznek_egymas_konyvebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb46b75-cf36-4f01-9cdf-c9480cf27ffa","keywords":null,"link":"/360/202020_nemzeti_menesbirtok_beleneznek_egymas_konyvebe","timestamp":"2020. május. 15. 10:30","title":"Mészáros köréből került vezető a Lázár-féle Ménesbirtokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Abban az esetben igazolhatja le az angol csapat, ha ketten távoznak a középpályáról.","shortLead":"Abban az esetben igazolhatja le az angol csapat, ha ketten távoznak a középpályáról.","id":"20200515_A_Liverpool_is_erdeklodik_Szoboszlai_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8191e72e-81de-4490-8746-ac955a03868a","keywords":null,"link":"/sport/20200515_A_Liverpool_is_erdeklodik_Szoboszlai_irant","timestamp":"2020. május. 15. 19:10","title":"A Liverpool is érdeklődik Szoboszlai iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis Megállapodás. ","shortLead":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis...","id":"20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd01d9d-8893-40cb-ad1c-e6e44b5e399f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","timestamp":"2020. május. 15. 18:51","title":"Már tárgyal a NASA arról a nemzetközi egyezségről, amivel ismét embert repítenének a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","shortLead":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","id":"20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a2d346-e292-48b6-8ecb-4289ae6ce7f6","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","timestamp":"2020. május. 15. 21:52","title":"Lazítanak a korlátozásokon a püspökségek, de még mindig nem lehet mindenhol misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi közösséget, de van megoldás.","shortLead":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi...","id":"20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c378a014-5b95-47b8-b69c-886db1afc52d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Így teremthetünk munkahelyi közösséget home office-ban is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos amerikai politológus a HVG-nek. Szerinte Orbán Viktor üzleti köre számára nehéz időszak következik, amelyben nem tudják korlátlanul növelni vállalatcsoportjaikat a magyarországi külföldi cégek kárára. Bremmer állítja: Európában nem a magyar kormányfő a rendkívüli, hanem az unió képtelensége, hogy vele kezdjen valamit.","shortLead":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos...","id":"202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ce762-3faf-412a-845e-42618334ad32","keywords":null,"link":"/360/202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","timestamp":"2020. május. 15. 11:30","title":"Ian Bremmer: Ami eddig eltartotta Orbán körét, az nem lesz elég a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb lapkakészlet, a Dimensity 800 továbbfejlesztett változata lehet.","shortLead":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb...","id":"20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb985ef8-b0a4-4724-8588-bb8fc174cce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","timestamp":"2020. május. 16. 15:03","title":"Tényleg nem pihen: újabb 5G-s lapkakészletet mutat be a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c608c5-04bf-40c2-b7e1-042810bcbe7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a négykarikás gyártó már 1989-ben előrukkolt első benzines-villanyos modelljével. ","shortLead":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a négykarikás gyártó már 1989-ben előrukkolt első benzines-villanyos modelljével. ","id":"20200515_az_audi_kihozta_a_muzeumbol_31_eves_legelso_hibridjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c608c5-04bf-40c2-b7e1-042810bcbe7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7735fd25-a97a-4ae6-8fb8-a412611103fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_az_audi_kihozta_a_muzeumbol_31_eves_legelso_hibridjet","timestamp":"2020. május. 15. 09:21","title":"Az Audi kihozta a múzeumból 31 éves legelső hibridjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]