Ötéves kor felett mindenki jogosulttá vált szűrésre az Egyesült Királyságban, ha észleli magán az új koronavírus okozta betegség tüneteit - jelentette be hétfőn Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A nem sokkal később ismertetett legújabb adatok szerint az előző 24 órában 160 koronavírus-beteg halt meg az Egyesült Királyságban. Ez a legalacsonyabb napi halálozási adat azóta, hogy csaknem két hónappal ezelőtt érvénybe léptek a Covid-19 járvány megfékezését célzó nagy-britanniai intézkedések.

Matt Hancock a londoni alsóházban felszólalva közölte: a szűrési jogosultság kiterjesztése az Egyesült Királyság mind a négy nemzetére - Angliára, Walesre, Skóciára és Észak-Írországra - azonnali hatállyal érvényes. Az Egyesült Királyságban eddig azok voltak jogosultak szűrővizsgálatra a Covid-19 betegség tüneteinek észlelése esetén, akik kritikus fontosságúnak nyilvánított munkahelyeken dolgoznak, akiket koronavírus-betegséggel kórházban kezelnek, akik betöltötték 65. életévüket, akik idősotthonokban laknak, illetve akiknek utazniuk kell munkahelyükre, mert nem tudják otthonról ellátni munkájukat.

Hancock szerint az elmúlt hét hétben az addigi csekély hatókörű, szakosodott nagy-britanniai diagnosztikai kapacitást sikerült globális szinten is élenjáróvá bővíteni, és így lehetővé vált a koronavírus-szűrési jogosultság kiterjesztése minden eddiginél szélesebb körre. A brit kormány április végére napi 100 ezer szűrés elvégzését tűzte ki célként, és ezt a kapacitást sikerült elérni, sőt a múlt héten volt olyan nap, amikor 130 ezernél több szűrést végeztek. Boris Johnson miniszterelnök nemrégiben azt mondta, hogy a következő cél a napi negyedmillió koronavírus-szűrés elvégzéshez elegendő kapacitás megteremtése.

Matt Hancock egészségügyi miniszter a londoni alsóházban tett hétfői nyilatkozatában elmondta: a brit kormány ezentúl hivatalosan a Covid-19 betegség tünetei közé sorolja a lázzal kísért, újonnan kialakuló makacs köhögésen kívül a szaglás és az ízérzékelés elvesztését is. Ennek alapján az új előírás az, hogy azoknak is legalább egyheti elkülönítésbe kell vonulniuk, akik e két tünetet észlelik magukon, akkor is, ha köhögés és magas láz nem kíséri e tüneteket.

A hétfő este ismertetett új adatok alapján az Egyesült Királyságban eddig 1 887 051 pácienst vetettek alá szűrővizsgálatnak és közülük 246 406-an bizonyultak koronavírus-fertőzöttnek.

A Downing Streeten tartott hétfő esti sajtóértekezleten Jonathan Van Tam angliai tisztifőorvos-helyettes elmondta azt is, hogy tízezer alá csökkent a brit kórházakban kezelt koronavírus-betegek száma: jelenleg 9408-an vannak kórházban Covid-19 betegség miatt. Egy hete 10 762 páciens ápoltak kórházban az új koronavírus okozta betegséggel.