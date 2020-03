Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az EBU ettől még szeretné, hogy jövőre Rotterdamban rendezhessék meg a versenyt. ","shortLead":"Az EBU ettől még szeretné, hogy jövőre Rotterdamban rendezhessék meg a versenyt. ","id":"20200330_Koronavirus_betegellatas_Eurovizios_Dalfesztival_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e72450-a675-4834-8137-a49f26e5f9d4","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Koronavirus_betegellatas_Eurovizios_Dalfesztival_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 15:20","title":"Kórházzá alakították az Eurovíziós Dalfesztivál helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. ","shortLead":"A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. ","id":"20200329_felhatalmazasi_torveny_online_tuntetes_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400c2e2-a70a-4bbf-9f0d-9ff75e37e851","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_felhatalmazasi_torveny_online_tuntetes_peticio","timestamp":"2020. március. 29. 16:14","title":"Online tüntetnek a felhatalmazási törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele.","shortLead":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett...","id":"20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca4c67-a9f9-4db3-9fbd-326d35845e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","timestamp":"2020. március. 31. 08:43","title":"Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","shortLead":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","id":"20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9023d1-3bad-4e6d-9add-5ad6998fedd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","timestamp":"2020. március. 29. 14:30","title":"Karácsony: Magánlaborokban tesztelik majd a budapesti egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","shortLead":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","id":"20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df497bd2-0922-4962-93d7-c1e921be45a9","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"Kórházba került a koronavírussal fertőzött Plácido Domingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42586d6-f11e-414c-aef9-c201d7d7eb6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alan Merrill 69 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Alan Merrill 69 éves volt.\r

\r

","id":"20200330_Koronavirusban_meghalt_az_I_Love_RocknRoll_szerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42586d6-f11e-414c-aef9-c201d7d7eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80e2c6-a853-4244-91d5-1f9cb0bddb4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_Koronavirusban_meghalt_az_I_Love_RocknRoll_szerzoje","timestamp":"2020. március. 30. 08:51","title":"Koronavírusban meghalt az I Love Rock’n’Roll szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2213052b-895a-4dfe-be00-47092e9442f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel segít az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók haját.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel segít az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók haját.","id":"20200330_Ingyen_hajvagast_ajanlott_fel_egy_szombathelyi_fodrasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2213052b-895a-4dfe-be00-47092e9442f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a31bb46-33d2-449a-8dd0-ffb1dbe4f1dd","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Ingyen_hajvagast_ajanlott_fel_egy_szombathelyi_fodrasz","timestamp":"2020. március. 30. 21:16","title":"Ingyen hajvágást ajánlott fel egy szombathelyi fodrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő, bár meglehetősen szomorú, hogy a számítógépes bűnözők kihasználnak egy olyan komoly egészségügyi problémát, mint amilyen a koronavírus-járvány. A módszereik sokoldalúak, ráadásul nem átallják felhasználni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nevét sem.","shortLead":"Nem meglepő, bár meglehetősen szomorú, hogy a számítógépes bűnözők kihasználnak egy olyan komoly egészségügyi...","id":"20200330_hawkeye_virus_kartevo_who_email_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c01d81-0083-47c0-a5c5-b8efbf48f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_hawkeye_virus_kartevo_who_email_tamadas","timestamp":"2020. március. 30. 11:03","title":"E-mailt kapott a WHO-tól? Ki ne nyissa a mellékletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]