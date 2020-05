Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket. Több helyen tumultus alakult ki, ami Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nem jó hír. Az operatív t örzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket...","id":"20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fd13e-9658-46a3-ab17-e074a25bf7f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","timestamp":"2020. május. 19. 11:22","title":"Müller: Több egészségügyi intézményben is tumultus alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70015780-fd3e-4347-8570-738a944a9c7e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyakran egyszerűen azt a lehetőséget választjuk, ami utoljára jól működött, hiába tudjuk, hogy van jobb megoldás – állítják az ohiói egyetem kutatói. Ian Krajbich, a tanulmány társszerzője egy példával is szemléltette ezt.","shortLead":"Gyakran egyszerűen azt a lehetőséget választjuk, ami utoljára jól működött, hiába tudjuk, hogy van jobb megoldás –...","id":"202020_donteshozatali_strategiak_uj_recept_alapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70015780-fd3e-4347-8570-738a944a9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657d8721-6c0a-4d4a-b89f-40e0f99994a4","keywords":null,"link":"/360/202020_donteshozatali_strategiak_uj_recept_alapjan","timestamp":"2020. május. 19. 15:30","title":"Ha tudjuk, melyik a jó döntés, miért nem azt választjuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243ce3f6-e69d-4e31-9317-a5274c9ae712","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Többen azért fordulnak a zálogfiókokhoz, hogy fejleszteni tudjanak.","shortLead":"Többen azért fordulnak a zálogfiókokhoz, hogy fejleszteni tudjanak.","id":"20200519_Egyre_tobb_magyar_vallalkozo_zalogkolcsonbol_finanszirozza_a_jarvany_utani_ujranyitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=243ce3f6-e69d-4e31-9317-a5274c9ae712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab5fe3-9199-4452-8b8d-bf1c6013c4d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_Egyre_tobb_magyar_vallalkozo_zalogkolcsonbol_finanszirozza_a_jarvany_utani_ujranyitast","timestamp":"2020. május. 19. 16:44","title":"Egyre több magyar vállalkozó zálogkölcsönből finanszírozza a járvány utáni újranyitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","shortLead":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","id":"20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bdf211-aa71-41dd-8af3-f7b8d2547013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","timestamp":"2020. május. 19. 08:58","title":"Úgy tűnik, nem fertőz, akinek gyógyulása után is pozitív a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af09489d-a051-4672-83c5-404fd7191fb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország a 43–44. helyen végzett, holtversenyben egy délkelet-ázsiai miniállammal, a Brunei Szultánsággal a világ államainak az ENSZ által összeállított 2019-es fejlettségi listáján. ","shortLead":"Magyarország a 43–44. helyen végzett, holtversenyben egy délkelet-ázsiai miniállammal, a Brunei Szultánsággal a világ...","id":"202020_nemzetkozi_fejlettsegi_rangsor_kozelebb_oroszorszaghoz_mint_avisegradiakhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af09489d-a051-4672-83c5-404fd7191fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fad2ac-33eb-428c-98a0-32d4119ad9b4","keywords":null,"link":"/360/202020_nemzetkozi_fejlettsegi_rangsor_kozelebb_oroszorszaghoz_mint_avisegradiakhoz","timestamp":"2020. május. 19. 13:00","title":"Közelebb vagyunk Oroszországhoz, mint a visegrádiakhoz az ENSZ fejlettségi rangsorában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","shortLead":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","id":"20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3723a969-f7b3-4a18-86c2-08ad10693c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","timestamp":"2020. május. 19. 09:31","title":"Szerdán nyit az első magyar autós szafaripark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt Etiópiában, a világ hetedik legnagyobb kávétermesztő országában. Emiatt pedig drágulhat a kávé. ","shortLead":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt...","id":"20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af46c4aa-185c-4a7f-83b3-763fac0e6d61","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","timestamp":"2020. május. 19. 18:16","title":"A klímaváltozás miatt veszélyben a kávétermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők örömét.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők...","id":"20200519_vegzosok_diploma_erettsegi_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2a5674-2be4-4983-89cd-df71a8fe037b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_vegzosok_diploma_erettsegi_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. május. 19. 10:33","title":"Végzősök, figyelem: most bárki fotójat magával viszi a SpaceX a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]