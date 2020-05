Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani az Antant békefeltételeit, de belátta, hogy nem tehet mást, mint aláírja azokat. Itthon viszont szabadjára engedte az indulatokat és az erőszakot. ","shortLead":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani...","id":"20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684353b7-f04f-423e-ad6a-7c14bd5d92db","keywords":null,"link":"/360/20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Nem volt más választás, beletörődtek, hogy alá kell írni a trianoni békeszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési szint szükséges. Az alábbi szoftverrel jóval egyszerűbben elvégezhetők olyan beállítások is, melyek egyébként rejtve vannak.","shortLead":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési...","id":"20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc16d31a-81dc-4ac4-b3b8-7eabb722e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:03","title":"Remek Windows-trükk: ezzel előcsalogathatja a rejtett vírusirtó-beállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy félmillió ember megkérdezésével zajló amerikai vizsgálatsorozat májusi jelentéséből.","shortLead":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy...","id":"20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcfcd4-c545-4123-99ed-0b175da63adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","timestamp":"2020. május. 20. 09:03","title":"Itt a lista: ezekre a telefonokra van a legkevesebb panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem szociológusprofesszora egy tanulmány kapcsán, melynek keretében azt vizsgálták, hatással van-e a képernyők előtt töltött egyre több idő a kiskorúak szociális képességeire, társadalmi kapcsolataik alakulására. ","shortLead":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem...","id":"202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac95a682-9e88-4c75-919c-b5298dc6bded","keywords":null,"link":"/360/202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","timestamp":"2020. május. 19. 12:00","title":"Nincs azzal semmi baj, hogy a gyerekek sokat néznek képernyőt – állítja egy új tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","shortLead":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","id":"20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174749fa-0377-4a50-8814-bbd0316c897b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"Tíz perc alatt 100 kilométeres hatótáv nyerhető az új elektromos Mustanggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Globálisan 17 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus-járvány miatt, aminek majdnem a fele a felszíni közlekedés leállásának köszönhető. ","shortLead":"Globálisan 17 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus-járvány miatt, aminek majdnem a fele...","id":"20200519_koronavirus_legszennyezes_kibocsatas_szendioxid_legikozlekeds_energia_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110ea47-42c0-4670-8e2e-62c3dacc8df5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_koronavirus_legszennyezes_kibocsatas_szendioxid_legikozlekeds_energia_auto","timestamp":"2020. május. 19. 17:05","title":"Ezért ne üljünk autóba a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e7cb05-603d-4ffc-b39d-cc555d146555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látványosabb timelapse videókhoz igen sok türelemre van szükség. Egy dán fotós három éven keresztül gyűjtötte a felvételeket, hogy az egészet egy hárompercnyi kisfilmbe sűrítse.","shortLead":"A látványosabb timelapse videókhoz igen sok türelemre van szükség. Egy dán fotós három éven keresztül gyűjtötte...","id":"20200519_timelapse_video_evszakok_dania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e7cb05-603d-4ffc-b39d-cc555d146555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79c829-267a-40a3-9823-b73ac1adb828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_timelapse_video_evszakok_dania","timestamp":"2020. május. 19. 09:03","title":"36 hónapot szánt rá egy dán fotós, hogy elkészítse ezt a 3 perces videót – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]