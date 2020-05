Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon is terjedő állításnak némi valóságalapja ugyan van, de a Snopes tényfeltáró oldal szerint összességében nem igaz.","shortLead":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon...","id":"20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffae257-98da-46b4-b5eb-cf2c577baa69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","timestamp":"2020. május. 20. 10:33","title":"A Facebookon már terjed: tényleg ártalmas az arcmaszk viselése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ha minden a régi, akkor a karantén csak kárt okozott. És a szívek megkeményedését.","shortLead":"Ha minden a régi, akkor a karantén csak kárt okozott. És a szívek megkeményedését.","id":"20200520_Nincs_vege_nincs_beke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf90b78-10cb-49b8-91d4-d3cbad74acf0","keywords":null,"link":"/360/20200520_Nincs_vege_nincs_beke","timestamp":"2020. május. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Nincs vége, nincs béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyitnak az iskolák, óvodák, bölcsődék, de a digitális oktatás marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyitnak az iskolák, óvodák, bölcsődék, de a digitális oktatás marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200521_Radar360_Biralat_Brusszelbol_figyelmeztetes_egy_virologustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62ebde4-d537-476d-b5e4-9e5205531aee","keywords":null,"link":"/360/20200521_Radar360_Biralat_Brusszelbol_figyelmeztetes_egy_virologustol","timestamp":"2020. május. 21. 08:00","title":"Radar360: Bírálat Brüsszelből, figyelmeztetés egy virológustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome-frissítések feszes menetrendje miatt hozzászokhattunk, hogy viszonylag sűrűn érkezik egy-egy újdonság a böngészőbe. A most kiadott szoftverfrissítés jóval több újítást hoz a szokásosnál.","shortLead":"A Chrome-frissítések feszes menetrendje miatt hozzászokhattunk, hogy viszonylag sűrűn érkezik egy-egy újdonság...","id":"20200520_google_chrome_83_bongeszo_ujdonsagok_frissites_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d655f228-7d04-40c5-8dc2-8708bb077d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_chrome_83_bongeszo_ujdonsagok_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. május. 20. 12:35","title":"Egy halom új funkció és változás jött a Chrome-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők örömét.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők...","id":"20200519_vegzosok_diploma_erettsegi_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2a5674-2be4-4983-89cd-df71a8fe037b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_vegzosok_diploma_erettsegi_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. május. 19. 10:33","title":"Végzősök, figyelem: most bárki fotójat magával viszi a SpaceX a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik.","shortLead":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott...","id":"20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625dbec9-b1fa-400d-89fd-52adfd5bc2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Megszavazták: korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]