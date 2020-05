Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","shortLead":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","id":"20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c94620-1aa2-4f84-b85f-fbc5d4c2169d","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","timestamp":"2020. május. 21. 18:11","title":"Matolcsy György fiának cége közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint a kormány negyedmillió embert hagyott cserben azzal, hogy visszavonta saját, az egyszer használatos műanyagok tilalmáról szóló törvényjavaslatát. A környezetvédelmi szervezet a Karmelita kolostor falára vetített szavakkal üzent a döntéshozóknak.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint a kormány negyedmillió embert hagyott cserben azzal, hogy visszavonta saját...","id":"20200520_greenpeace_magyarorszag_muanyagok_betiltasa_torvenyjavaslat_karmelita_kolostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97412114-5ca5-404e-8b67-eff2bf7aab43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_greenpeace_magyarorszag_muanyagok_betiltasa_torvenyjavaslat_karmelita_kolostor","timestamp":"2020. május. 20. 08:33","title":"Negyedmillió magyar kérte, de a kormány visszavonta a műanyagtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","shortLead":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","id":"20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24c155-dc64-477a-91d2-b9b19a174bba","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 20. 20:01","title":"Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki Boldog Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","shortLead":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","id":"20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061ef8b8-61a7-4b99-905f-5405352451b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","timestamp":"2020. május. 20. 11:49","title":"Jól hozott a konyhára a Valton-Sec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mindenki a vírussal van elfoglalva, és épp ezt használják ki az illegális fakitermelők.","shortLead":"Mindenki a vírussal van elfoglalva, és épp ezt használják ki az illegális fakitermelők.","id":"20200521_tropusi_erdok_fairtas_illegalis_fakitermeles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4b6874-4859-48be-a146-378172541a01","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_tropusi_erdok_fairtas_illegalis_fakitermeles_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 20:37","title":"A koronavírus elleni küzdelem árnyékában felgyorsult a trópusi erdők irtása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","shortLead":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","id":"20200520_336_millio_plakatokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e47f95-2e02-479d-bc24-c8ea1d49a260","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_336_millio_plakatokra","timestamp":"2020. május. 20. 15:17","title":"Két hét alatt 336 milliót vert el plakátokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]