[{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3678-ra emelkedett a nyilvántartott fertőzöttek száma péntekre. Minden járványhír egy helyen.","shortLead":"3678-ra emelkedett a nyilvántartott fertőzöttek száma péntekre. Minden járványhír egy helyen.","id":"20200522_Harom_uj_halott__koronavirus_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3cba9b-62ae-48aa-be3d-3b211aad83d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Harom_uj_halott__koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 22. 07:33","title":"Három új halott - koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","shortLead":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","id":"20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea02ab-0bc7-4a5c-8166-e519c800b10b","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","timestamp":"2020. május. 22. 08:48","title":"Hungarikum lett a csíksomlyói búcsú és a tiszavirágzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy reprezentatív felmérésen a megkérdezettek négyötöde mondta, hogy nem elég a 3 hónap. Többségük nem csak ideiglenes változást akar.","shortLead":"Egy reprezentatív felmérésen a megkérdezettek négyötöde mondta, hogy nem elég a 3 hónap. Többségük nem csak ideiglenes...","id":"20200522_allaskeresesi_jaradek_idotartama_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b38b5-34ac-45cc-8a70-90ab6cf7db87","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_allaskeresesi_jaradek_idotartama_felmeres","timestamp":"2020. május. 22. 10:05","title":"Akár egy évre is meghosszabbítaná a munkanélküliek támogatását a magyarok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","shortLead":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","id":"20200522_plaza_mbsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62143da2-3edb-4ff3-9237-2ba4fb020966","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_plaza_mbsz","timestamp":"2020. május. 22. 10:15","title":"Heteken belül megtelhetnek a fővárosi plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek mellőzésével vagy épp alkalmazásával mennyivel kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe.","shortLead":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek...","id":"20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e12e65-4587-4d21-8077-219ac3acd5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","timestamp":"2020. május. 21. 10:03","title":"Szeretne tudatosabban élni? 10 dolog, amit azonnal megtehet a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","shortLead":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","id":"20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64869704-011b-49b8-9a14-235f7c5cfa3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","timestamp":"2020. május. 20. 17:15","title":"Nem csak a németek, az EP is támadja az Európai Bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","shortLead":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","id":"20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e0ca2-0643-4476-b728-4bd8f78bdb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","timestamp":"2020. május. 21. 07:37","title":"Egyszerre hét helyen csapott le a rendőrség és a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]