[{"available":true,"c_guid":"9d549583-35fb-4b75-8a4d-e88ee714dc3f","c_author":"","category":"itthon","description":"Leáll a közösségi közlekedés, és az összes közlekedőt is egy perces leállásra kéri június 4-én a trianoni döntés 100. évfordulóján Karácsony Gergely főpolgármester .","shortLead":"Leáll a közösségi közlekedés, és az összes közlekedőt is egy perces leállásra kéri június 4-én a trianoni döntés 100...","id":"20200524_Megallitana_a_fovarost_a_trianoni_centenariumon_a_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d549583-35fb-4b75-8a4d-e88ee714dc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faef5894-7a8b-4c5c-8536-eb084f6a961b","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Megallitana_a_fovarost_a_trianoni_centenariumon_a_fopolgarmester","timestamp":"2020. május. 24. 13:45","title":"Megállítaná a fővárost a trianoni centenáriumon a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem regisztráltak új esetet, kiderült, hogy ibolyántúli lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Kövesse velünk a járvánnyal kapcsolatos eseményeket percről-percre!\r

","shortLead":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem...","id":"20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18534-be0d-4ad8-a94c-628f188815ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 24. 09:54","title":"Fertőzöttek, elhunytak, gyógyítási esélyek - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db888a0-b7df-47e9-bb6b-b3a94c7cc99e","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott portréinterjújában elmondja azt is, szerinte meddig maradhat fenn a NER. A költőként és műfordítóként is elismert nyelvész emellett mesél a családjáról, párkapcsolatáról és arról is, hogyan élte át a bezártságot a járvány alatt.","shortLead":"A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott...","id":"202021_nadasdy_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db888a0-b7df-47e9-bb6b-b3a94c7cc99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a241248-5e13-4239-93d5-cf487976963e","keywords":null,"link":"/360/202021_nadasdy_adam","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Nádasdy Ádám: \"Aki szeret leülni egy verseskötettel, az most is megteszi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az első jól ismert világcég, amelyet derékba törte a koronavírus-járvány.","shortLead":"Ez az első jól ismert világcég, amelyet derékba törte a koronavírus-járvány.","id":"20200523_Csodvedelembe_menekult_a_Hertz_autokolcsonzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acb2b22-2abb-49f7-9ee0-35437c7a4673","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Csodvedelembe_menekult_a_Hertz_autokolcsonzo","timestamp":"2020. május. 23. 07:29","title":"Csődvédelembe menekült a Hertz autókölcsönző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad4f72a-89b1-46a5-9b5f-0de51ea43fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, csökkent az értéke az iOS-hackelésnek, legalábbis a Zerodium már nem hajlandó annyit fizetni a sérülékenységek felfedőinek, mint korábban, sőt bizonyos sebezhetőségek már nem is érdeklik.","shortLead":"Úgy tűnik, csökkent az értéke az iOS-hackelésnek, legalábbis a Zerodium már nem hajlandó annyit fizetni...","id":"20200524_zerodium_ios_hackeles_jailbreak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad4f72a-89b1-46a5-9b5f-0de51ea43fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8aee969-eae8-4f20-a43d-157b8e0a7101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_zerodium_ios_hackeles_jailbreak","timestamp":"2020. május. 24. 14:03","title":"Már nem annyira kifizetődő az iPhone-törés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A pánik eddig megvédett a tömeges megbetegedésektől, de valószínűleg nem fog a koronavírus-járvány második hullámánál. Ez pedig lehet, hogy keményebb lesz, mint ez a mostani volt, de vakcinával a legoptimistább becslések szerint is csak jövő év elején találkozhatunk. Sokkal több teszttel, monitorozással és átláthatóbb kormányzati kommunikációval kell felvérteznünk magunkat. Szakértők vonták le az elmúlt két hónap tanulságait. ","shortLead":"A pánik eddig megvédett a tömeges megbetegedésektől, de valószínűleg nem fog a koronavírus-járvány második hullámánál...","id":"20200522_Idot_nyertunk_a_virussal_szemben_de_surgosen_tanulni_kell_a_hibainkbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b5328-adc4-47b9-82b6-252fb64fde20","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Idot_nyertunk_a_virussal_szemben_de_surgosen_tanulni_kell_a_hibainkbol","timestamp":"2020. május. 22. 20:00","title":"Időt nyertünk a vírussal szemben, de sürgősen tanulni kell a hibáinkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért véget.","shortLead":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért...","id":"20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6f2062-04ac-4dfb-9aab-89259ffd1f74","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Egy tartományt kivéve lassan egész Olaszország fellélegezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos időkben, de több cég máris jelentkezett a megoldással. ","shortLead":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos...","id":"202021_hozza_se_kell_nyulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4b86eb-a964-497e-be08-c82d638deb57","keywords":null,"link":"/360/202021_hozza_se_kell_nyulni","timestamp":"2020. május. 23. 12:00","title":"Érintésmentes megoldásokkal készülnek világszerte a járvány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]