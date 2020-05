Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették a hitelkártyák teljes hiteldíjmutatóját.","shortLead":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették...","id":"20200529_bank_hitelkartya_thm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4fe95a-d37b-48b6-86fb-7f14f408fa7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_bank_hitelkartya_thm","timestamp":"2020. május. 29. 14:52","title":"Hiány van a bankoknál hitelkártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati médium, a Deutsche Welle összeállítása „Összeesküvés” felcímmel – végig veszi, miként lett Soros Györgyből az első számú közellenség idehaza, ahogyan azt Orbán Viktor meg is hirdette.","shortLead":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati médium, a Deutsche Welle összeállítása „Összeesküvés” felcímmel – végig...","id":"20200529_Lapszemle_Soros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0019db9a-b1ed-467a-ac64-4811578ac089","keywords":null,"link":"/360/20200529_Lapszemle_Soros","timestamp":"2020. május. 29. 07:30","title":"Deutsche Welle: Egy összeesküvés-elmélet került politikai rangra Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK azért nem oszlatta fel a vonulást, mert nem érkezett bejelentés.","shortLead":"A BRFK azért nem oszlatta fel a vonulást, mert nem érkezett bejelentés.","id":"20200529_mi_hazank_rendorseg_gyulekezesi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1c2e76-54e7-4a8f-883d-3593f53ed23a","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_rendorseg_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2020. május. 29. 20:32","title":"Nem vonatkozott a gyülekezési törvény a Mi Hazánk vonulására a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte ki a diplomata-útlevelét.","shortLead":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte...","id":"20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d45438-830b-4c4b-bde8-aae1ad93b4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 29. 18:07","title":"A külügy nem válogat, bármilyen foglalkozással lehet diplomáciai útlevelet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz, hanem 2020.","shortLead":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz...","id":"20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb10f538-cbb6-4fff-abfa-941326e840e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Az önkormányzatok reálértéken kevesebb pénzt kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","shortLead":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","id":"20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3cbe7-8814-4113-a94d-f8ead0edf8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Egyetlen hétvégére engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból a tömegbe lőtt Detroitban. ","shortLead":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból...","id":"20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26233131-d54d-45ca-9055-db16c9be0917","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2020. május. 30. 09:24","title":"Detroitban a rendőri erőszak ellen tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minnesotai városban eluralkodott az erőszak azután, hogy egy fekete férfi belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","shortLead":"A minnesotai városban eluralkodott az erőszak azután, hogy egy fekete férfi belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","id":"20200528_tuntetes_gyujtogatas_minneapolis_rendori_brutalitas_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30e0c78-2874-4346-8a51-7ae99213d892","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_tuntetes_gyujtogatas_minneapolis_rendori_brutalitas_george_floyd","timestamp":"2020. május. 28. 20:21","title":"Lángol Minneapolis: nem szűnnek az erőszakos tüntetések George Floyd halála óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]