[{"available":true,"c_guid":"de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese az M1-en.","shortLead":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László...","id":"20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa6d8e4-6c4f-40d9-bdff-e1e33216ed9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 01. 17:15","title":"Az első hullám megvolt - rohamtempóban foglalnak szállásokat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","shortLead":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","id":"20200603_ferenc_papa_george_floyd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc9644f-2864-4acd-8249-cced002de9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_ferenc_papa_george_floyd","timestamp":"2020. június. 03. 16:19","title":"Ferenc pápa imádkozik George Floydért és a rasszizmus áldozataiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május vége felé adta ki az Apple az iOS 13.5-öt és az iPadOS 13.5-öt. Azonban elég sok a gond az új operációsrendszer-változattal, úgyhogy egyelőre meggondolandó a frissítés.","shortLead":"Május vége felé adta ki az Apple az iOS 13.5-öt és az iPadOS 13.5-öt. Azonban elég sok a gond az új...","id":"20200603_apple_ios_135_frissites_telepitese_gondok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51617167-c482-435f-8865-fcf0bbdd1973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8568a60-f0b1-4cc4-823c-07b1fd1a0fd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_ios_135_frissites_telepitese_gondok","timestamp":"2020. június. 03. 13:03","title":"Egyelőre ne frissítse az iPhone-ját, komoly gondok adódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cb0ce4-c385-44de-b42f-e9a6da9724c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két és fél hét alatt csaknem 10 millió embert teszteltek a koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott kínai városban.","shortLead":"Két és fél hét alatt csaknem 10 millió embert teszteltek a koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott kínai városban.","id":"20200602_koronavirus_fertozes_vuhan_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97cb0ce4-c385-44de-b42f-e9a6da9724c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589300ee-07b7-4ec3-8ec4-0f6757ad10a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_koronavirus_fertozes_vuhan_teszt","timestamp":"2020. június. 02. 18:01","title":"Tízmillió teszt után 300 új fertőzöttet találtak Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","shortLead":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","id":"20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3ced08-3e5d-4bf3-a162-205cd533d18a","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","timestamp":"2020. június. 03. 09:31","title":"Feketébe borultak a közösségi oldalak, de egyből vita is lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e a koronavírus-betegek kezelésére. A páciensek más összetételű hatóanyagot kapnak, nem azt, ami a patikákban megvásárolható tablettákban van.","shortLead":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e...","id":"20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7277361-a69f-4574-ac32-ed8d63af82cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","timestamp":"2020. június. 03. 14:03","title":"Lehet, hogy az ibuprofén mégis segíthet leküzdeni a koronavírust, a tudósok már vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott menetrend. A területért felelős államtitkár menesztését követelik.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott...","id":"20200602_Pecstol_Szombathelyig_haromszori_atszallassal__itt_a_MAV_nyari_menetrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54afa52-0295-409c-9245-ac4bf1b23409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Pecstol_Szombathelyig_haromszori_atszallassal__itt_a_MAV_nyari_menetrendje","timestamp":"2020. június. 02. 20:39","title":"Pécstől Szombathelyig háromszori átszállással - itt a MÁV nyári menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni szerdán az Országgyűlésben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni szerdán az Országgyűlésben.","id":"20200603_Kezdodik_a_vita_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33989a3-eb63-48cd-9a42-d92f485cc37f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kezdodik_a_vita_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol","timestamp":"2020. június. 03. 05:33","title":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]