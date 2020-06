Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Odaláncolja magát a főpolgármester a kivágandó fákhoz, ha megépítik azokat az épületeket a Ligetben, melyeknek a munkálatai még nem kezdődtek meg. ","shortLead":"Odaláncolja magát a főpolgármester a kivágandó fákhoz, ha megépítik azokat az épületeket a Ligetben, melyeknek...","id":"20200606_Karacsony_Lanchid_igen_Ligetprojekt_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441d4aaf-ff91-4377-b745-9efa4e21c117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Karacsony_Lanchid_igen_Ligetprojekt_nem","timestamp":"2020. június. 06. 20:03","title":"Karácsony: Ha beleroskadunk, akkor is felújítjuk a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyári meleg jön, felhőszakadásokkal.","shortLead":"Nyári meleg jön, felhőszakadásokkal.","id":"20200607_Olyan_idojarast_kapunk_amilyen_amugy_is_varhato_ilyenkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046475b-9985-4f2e-bf2a-dfdd57b38d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Olyan_idojarast_kapunk_amilyen_amugy_is_varhato_ilyenkor","timestamp":"2020. június. 07. 17:59","title":"Olyan időjárást kapunk, amilyen amúgy is várható ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely június 4-én ritkán tapasztalt nemzeti egyetértésben gyászolt. Bár a cenzúra akkor is dolgozott, az újságok tudósíthattak a békediktátum elleni tüntetésekről is.","shortLead":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely...","id":"202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca31353-4e5d-4b4a-bb7d-b7046a07dfd6","keywords":null,"link":"/360/202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","timestamp":"2020. június. 06. 12:00","title":"Trianon elítélésében egységes volt a magyar sajtó, aztán felbomlott az összhang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen kényelmetlenségekkel és veszteségekkel szembesülnek a dolgozók az adatsérüléseket követően. A jelentés szerint az incidensek elhárításában részt vevő nagyvállalati alkalmazottak nagyjából egyharmada fontos személyes eseményekről maradt le, egész éjjel dolgoznia kellett, vagy a szokásosnál jóval több stressznek volt kitéve. Egynegyedüknek még a nyaralását is le kellett mondania.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen...","id":"20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2c968-bf7a-4eb0-9e00-2d4bb6fc705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","timestamp":"2020. június. 07. 09:03","title":"Az emberi oldal is fontos: majd' beleőrülnek a vállalati IT-sek, amikor beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közösségi médiában egyre többen azt terjesztik, hogy Soros György fizet azoknak a tüntetőknek, akik George Floyd meggyilkolása miatt tiltakoznak. Sorosék igyekeznek fellépni az összeesküvés-elméletek ellen.","shortLead":"A közösségi médiában egyre többen azt terjesztik, hogy Soros György fizet azoknak a tüntetőknek, akik George Floyd...","id":"20200606_Soros_szovivoje_cafolja_a_hireket_hogy_a_milliardos_tamogatna_a_tuntetoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d104e-9425-438b-90fd-0275f397fef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Soros_szovivoje_cafolja_a_hireket_hogy_a_milliardos_tamogatna_a_tuntetoket","timestamp":"2020. június. 06. 19:02","title":"Sorosék cáfolták, hogy ők állnának a tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d675b3-dacc-45d3-a3ba-bbe6ddce2e26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában vége a járványnak, már az olaszoktól sem félnek.","shortLead":"Szlovéniában vége a járványnak, már az olaszoktól sem félnek.","id":"20200606_Szlovenia_junius_kozepen_megnyitja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d675b3-dacc-45d3-a3ba-bbe6ddce2e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6b4dee-0782-429c-ace9-631fd8a316d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Szlovenia_junius_kozepen_megnyitja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","timestamp":"2020. június. 06. 16:50","title":"Szlovénia június közepén megnyitja Olaszországgal közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fa6795-7aa7-4bc4-8916-541c15fee39a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus terjedésében fontos szerepet játszik néhány ember, aki rosszkor van rossz helyen. A felismerés Magyarországon is segítené a védekezést. Ehhez viszont a szabályokat a hatóságok távollétében is be kellene tartani. ","shortLead":"A koronavírus terjedésében fontos szerepet játszik néhány ember, aki rosszkor van rossz helyen. A felismerés...","id":"202023__koronavirus__szuperterjesztok__ki_a_szabadba__alkalom_szuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01fa6795-7aa7-4bc4-8916-541c15fee39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8424af2-7163-400f-939e-35ba4900a393","keywords":null,"link":"/360/202023__koronavirus__szuperterjesztok__ki_a_szabadba__alkalom_szuli","timestamp":"2020. június. 06. 16:00","title":"Alkalom szüli a szuperterjesztőt: a stadionok és a strandok továbbra is gócpontok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]