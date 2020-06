Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását a pártcsaládból. A kimenetel a németeken múlik - így látja az osztrák Kurier elemzője.","shortLead":"A Néppárt elnökének tarthatatlan lesz a helyzete, ha nem éri el a magyar kormányfő pártjának eltávolítását...","id":"20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e585ee-e888-4d9b-947f-9156ed45a187","keywords":null,"link":"/360/20200614_Osszel_kenyertoresre_viszi_a_dolgot_a_Neppart_a_Fidesszel","timestamp":"2020. június. 14. 09:45","title":"Kurier: Orbán és Tusk párbajában valakinek győznie kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai szállítására.","shortLead":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai...","id":"20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e9bd2-58e9-46f0-9109-73d8a4175e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","timestamp":"2020. június. 13. 18:40","title":"Négy ország már lecsapott az ígéretes koronavírus-vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","shortLead":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","id":"20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854dd25-0bb7-4bcd-a731-33127d43297f","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","timestamp":"2020. június. 15. 05:52","title":"Kedden szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Papp László Arénánál is nagyobb építmény gigászi összegbe kerül.","shortLead":"A Papp László Arénánál is nagyobb építmény gigászi összegbe kerül.","id":"20200615_sportcsarnok_nepliget_market_zrt_garancsi_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f992f2-1cc9-4637-85ce-7b303d501403","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_sportcsarnok_nepliget_market_zrt_garancsi_istvan","timestamp":"2020. június. 15. 07:35","title":"Nincs látványterv, de már épül az új sportcsarnok a Népligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","shortLead":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","id":"20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae63c01-38ea-4383-b7a7-906351bfef11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 15. 11:21","title":"Rendszám nélkül jobban mutat a hatalmas hűtőrácsos új 4-es BMW?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kijelölték az újonnan létrehozott alapítványok működési kereteit.","shortLead":"Kijelölték az újonnan létrehozott alapítványok működési kereteit.","id":"20200613_egyetem_alapitvany_kuratorium_felsooktatas_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd27e5e-96d4-4ebf-b071-fcccef78d78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egyetem_alapitvany_kuratorium_felsooktatas_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 13. 12:04","title":"Kiderült, mennyi pénzt kapnak az államtól a hat egyetem működtetését átvevő alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7afcb-0b96-4c96-ae6b-cc1ac38960f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete átadott villanyoszlopok miatt kutyatulajdonosok tettek bejelentést.","shortLead":"A néhány hete átadott villanyoszlopok miatt kutyatulajdonosok tettek bejelentést.","id":"20200614_Raztak_a_villanyoszlopok_a_Hajogyariszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7afcb-0b96-4c96-ae6b-cc1ac38960f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd58cff9-52c0-4182-bc80-afe118ba1386","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Raztak_a_villanyoszlopok_a_Hajogyariszigeten","timestamp":"2020. június. 14. 08:53","title":"Ráztak a villanyoszlopok a Hajógyári-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","shortLead":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","id":"20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06124321-7611-4d8e-987a-05a6f463cf4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","timestamp":"2020. június. 15. 08:46","title":"Közel 17 milliárd forintra nőtt a Paksi Atomerőmű nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]