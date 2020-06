Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejéig kell csatlakozniuk a vállalkozásoknak a NAV online rendszerébe, de a zökkenőmentes átállásra több idő jut.","shortLead":"Július elsejéig kell csatlakozniuk a vállalkozásoknak a NAV online rendszerébe, de a zökkenőmentes átállásra több idő...","id":"20200619_online_szamla_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de9056d-bbfb-4fc0-b2ec-fe0e60772a3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_online_szamla_nav","timestamp":"2020. június. 19. 10:59","title":"Online számlarendszer: a NAV türelmi időt ad a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","shortLead":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","id":"20200619_plexi_iparag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a72a897-a981-42ed-ab44-0f257099ebdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_plexi_iparag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 19. 17:06","title":"A koronavírus menthette meg a plexigyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dacc52-0bf9-4fd4-b2b7-8452d96bc223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor után az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elköszönt a tiszti főorvostól.","shortLead":"Orbán Viktor után az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elköszönt a tiszti főorvostól.","id":"20200619_Muller_Cecilia_ajandekot_kapott_Kaslertol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5dacc52-0bf9-4fd4-b2b7-8452d96bc223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f5daa-5f6c-46e5-9d4d-5d1a81d75a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Muller_Cecilia_ajandekot_kapott_Kaslertol","timestamp":"2020. június. 19. 15:51","title":"Müller Cecília ajándékot kapott Káslertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","shortLead":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","id":"20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa787431-da26-417f-85cc-f2988068ddcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","timestamp":"2020. június. 18. 19:55","title":"Gyanúsítottként hallgattak ki két mentőst a csenyétei haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c45fce-e0a7-4277-ba12-8df31913d8a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felszólították az Európai Uniót, hogy hozzon szigorú szabályozásokat. ","shortLead":"Felszólították az Európai Uniót, hogy hozzon szigorú szabályozásokat. ","id":"20200618_Europai_filmesek_fel_kell_lepni_a_streamingszolgaltatok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c45fce-e0a7-4277-ba12-8df31913d8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a7c5d-0c69-4779-a0cc-0a1fa8e1f49e","keywords":null,"link":"/kultura/20200618_Europai_filmesek_fel_kell_lepni_a_streamingszolgaltatok_ellen","timestamp":"2020. június. 18. 10:49","title":"Európai filmesek: fel kell lépni a streaming-szolgáltatók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5","c_author":"Kovács Gábor, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba, magyar tőkével száll be globális üzletekbe, és magyar tőkét invesztál nemzetpolitikai céljainak megvalósításába – na és a hozzá közel álló gazdasági körök etetésére. ","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba...","id":"20200618_Portyaszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668aa6c-76f2-4fe3-9361-296c74f09e6d","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat","timestamp":"2020. június. 18. 07:00","title":"Orbán az oroszokkal, a törökökkel és fideszes őrkutyákkal gyarmatosítja Közép-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3e9d7a-e682-4ca7-b3fc-1d8ffe522085","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telenor új, hordozható routerrel használható Hipernet Home+ Relax havidíja a használatnak megfelelően változik, így hűségszerződés és készülékvásárlás esetén az ügyfél csak akkor fizet, amikor használja azt. Az ajánlatban két tarifa elérhető, 50 vagy 100 GB-os adatkerettel.","shortLead":"A Telenor új, hordozható routerrel használható Hipernet Home+ Relax havidíja a használatnak megfelelően változik...","id":"20200619_telenor_hipernet_home_plusz_relax_mobilinternet_csomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3e9d7a-e682-4ca7-b3fc-1d8ffe522085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c70a4a-e62f-4100-901c-88752c3d2b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_telenor_hipernet_home_plusz_relax_mobilinternet_csomag","timestamp":"2020. június. 19. 12:03","title":"Szokatlan mobilnetes tarifával állt elő a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell végignézniük a kötelező 5 másodpercet a reklámból, utóbbiak pedig nem esnek el a hirdetésből származó bevételtől.","shortLead":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell...","id":"20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61db8f5-3904-408b-9465-f0341e8ec220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","timestamp":"2020. június. 17. 19:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes bővítményt, hamarabb megszabadulhat a reklámvideóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]