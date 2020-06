Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gwendoline Delbos-Corfield szerint nem szabad megengedni, hogy a miniszterelnök a bolondját járassa a világgal, miközben állama egyre inkább autoriter. ","shortLead":"Gwendoline Delbos-Corfield szerint nem szabad megengedni, hogy a miniszterelnök a bolondját járassa a világgal...","id":"20200620_EurActiv_szemle_Gwendoline_DelbosCorfield","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b5ea97-70d3-4e88-84ff-1722bcef46dd","keywords":null,"link":"/360/20200620_EurActiv_szemle_Gwendoline_DelbosCorfield","timestamp":"2020. június. 20. 09:30","title":"EP-jelentéstevő: Nem szabad beugrani Orbán kutyakomédiájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre nagyobbakat hazudik. És még szidta kicsit Budapest vezetését is. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre...","id":"20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56874c66-f4e7-405e-ab16-8646f06ecd95","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","timestamp":"2020. június. 21. 08:52","title":"Gulyás Gergely: Újabb béremelés kell az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és semmit) sem bíznak a véletlenre. Van iskola, amelyik olyan lelkes lett, hogy a levelet ki is tette az oldalára.","shortLead":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és...","id":"20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e6448-07c9-474a-aea1-7da317ed1f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","timestamp":"2020. június. 21. 10:02","title":"Ha egy üzlet beindul: Orbán Viktor az érettségizőknek is levelet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb9f9c2-4bc7-4a77-bf5c-7ad68e3400e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ADHD kezelésére alkalmassá nyilvánították a mókás EndeavorRX nevű videojátékot az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az ADHD kezelésére alkalmassá nyilvánították a mókás EndeavorRX nevű videojátékot az Egyesült Államokban.","id":"20200620_videojatek_orvossag_gyogyszer_adhd_endeavorrx","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb9f9c2-4bc7-4a77-bf5c-7ad68e3400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e879e902-b48d-42dd-a74e-4fcdf161e898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_videojatek_orvossag_gyogyszer_adhd_endeavorrx","timestamp":"2020. június. 20. 11:03","title":"Itt az első videojáték, amit orvosságként írnak fel Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben az Orbán Viktor barátjának tulajdonában lévő Hunguest Hotels sorra nyitja meg vidéki szállodáit, a többi nagy szállodalánc még azon gondolkodik, hogyan tudná újra teljes munkaidőben foglalkoztatni a járvány miatt kényszerszabadságra küldött dolgozóit. ","shortLead":"Miközben az Orbán Viktor barátjának tulajdonában lévő Hunguest Hotels sorra nyitja meg vidéki szállodáit, a többi nagy...","id":"202025_egyiknek_kampo_masiknak_habzsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d58674-7aa9-426e-9592-cafa2ce50843","keywords":null,"link":"/360/202025_egyiknek_kampo_masiknak_habzsolas","timestamp":"2020. június. 20. 08:30","title":"Mészáros Lőrinc szállodáit nem tudta földhöz verni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6424b5-cd8e-4414-8781-71b20e5f7506","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyék véletlenül egy egész népes vasárnap délelőtti tüntetést hoztak össze.","shortLead":"Karácsony Gergelyék véletlenül egy egész népes vasárnap délelőtti tüntetést hoztak össze.","id":"20200621_Nem_fogadjuk_el_a_budapestiek_adoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6424b5-cd8e-4414-8781-71b20e5f7506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fb3cb-a1fc-44ee-9ec8-7802e5ec49c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Nem_fogadjuk_el_a_budapestiek_adoztatasat","timestamp":"2020. június. 21. 13:35","title":"\"Nem fogadjuk el a budapestiek adóztatását!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","shortLead":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","id":"20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d0c65-1a20-467a-84e6-5e3259f52b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","timestamp":"2020. június. 21. 12:02","title":"Hárman meghaltak egy dél-angliai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]