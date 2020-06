Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c08e859-4398-41b6-a54a-7e6975012e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A furcsa tárgy órákig lebegett, majd elindult a Csendes-óceán felé.","shortLead":"A furcsa tárgy órákig lebegett, majd elindult a Csendes-óceán felé.","id":"20200620_ufo_azonositatlan_repulo_targy_japan_csendes_ocean_meteorologiai_leggomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c08e859-4398-41b6-a54a-7e6975012e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf9320d-07b1-47a5-924e-05f511281ede","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_ufo_azonositatlan_repulo_targy_japan_csendes_ocean_meteorologiai_leggomb","timestamp":"2020. június. 20. 21:15","title":"Különös repülő objektumot figyeltek meg Japánban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szenzorokkal teli útszakaszon speciális eszközökkel felszerelt személy- és teherautókat tesztelnek.","shortLead":"A szenzorokkal teli útszakaszon speciális eszközökkel felszerelt személy- és teherautókat tesztelnek.","id":"20200622_onvezeto_autok_veszik_birtokba_az_m86os_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0da495-be45-417a-b196-22e398f2ef3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_onvezeto_autok_veszik_birtokba_az_m86os_utat","timestamp":"2020. június. 22. 12:54","title":"Önvezető autók veszik birtokba az M86-os utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff3fc2d-6254-49f6-8ff7-2dcea1d92f77","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Trianon is, a szovjet hadsereg is kezelhető volt vésővel, kalapáccsal. ","shortLead":"Trianon is, a szovjet hadsereg is kezelhető volt vésővel, kalapáccsal. ","id":"20200620_Pokorni_Turul_szobor_atminosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3fc2d-6254-49f6-8ff7-2dcea1d92f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e909b948-58b4-4a2f-a3b3-0e882b63db8a","keywords":null,"link":"/360/20200620_Pokorni_Turul_szobor_atminosites","timestamp":"2020. június. 21. 15:00","title":"Trónörökösből vadász, Magyar Fájdalomból strandoló nő: nem Pokornié lenne az első emlékmű-átminősítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő novemberben jön helyette a Grammy-díjas énekesnő.","shortLead":"Jövő novemberben jön helyette a Grammy-díjas énekesnő.","id":"20200622_Elmarad_Alanis_Morissette_idei_budapesti_koncertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a31f30-d729-4332-b45f-200536b1b0b5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Elmarad_Alanis_Morissette_idei_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. június. 22. 13:22","title":"Elmarad Alanis Morissette idei budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják autójukat, majd tömegközlekedéssel jussanak el a munkahelyükre.","shortLead":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják...","id":"20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde3881-10e4-443d-933e-a3ba72d3de60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","timestamp":"2020. június. 22. 09:03","title":"Olyan funkció kerülhet a Google Térképbe, amitől kevesebb autó lehet a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.","shortLead":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi...","id":"20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191dc227-bba4-4914-ac89-efdd6c6e77c6","keywords":null,"link":"/360/20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","timestamp":"2020. június. 21. 12:00","title":"A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]