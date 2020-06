Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt választók sem járnak jobban.","shortLead":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt...","id":"20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60c91-0a07-4d9c-b72b-1cfcc99afc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","timestamp":"2020. június. 22. 10:18","title":"Összefogott a MÁV és a Mahart: itt vannak a vonatpótló hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","shortLead":"Már látható, és egyben folyamatosan készül.\r

","id":"20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133d9dea-92a8-4bd9-a472-92309cc8cdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18abd410-bed2-47e7-88fe-5a6f35b57328","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Itt_a_vilag_elso_soha_veget_nem_ero_videoklipje_barki_bekerulhet","timestamp":"2020. június. 22. 16:20","title":"Itt a világ első soha véget nem érő videoklipje, bárki bekerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","shortLead":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","id":"20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcaba4c-e021-4c9c-9908-ab7d90e7de42","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","timestamp":"2020. június. 21. 11:02","title":"A Fidelitas apjának a napja - imádják, na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket is érintik az intézkedések.","shortLead":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket...","id":"20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe40e99-6606-479e-8a12-c88d66a503f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 22. 09:19","title":"Néhány napig korlátozottan lesznek elérhetőek a Takarékbank szolgáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","shortLead":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","id":"20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5723e-4da8-4e2e-837e-c61b7e73f75a","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","timestamp":"2020. június. 22. 16:58","title":"Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok vonzóbbá teszik majd a tesztalanyokat.","shortLead":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok...","id":"20200622_macskas_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e693b-fbf9-4e86-a233-da28141ff383","keywords":null,"link":"/elet/20200622_macskas_ferfiak","timestamp":"2020. június. 22. 17:38","title":"Férfiatlannak tartják a macskás férfiakat az amerikai nők egy friss kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","shortLead":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","id":"20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc1080f-107c-4a34-b7d2-04ada2303bcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","timestamp":"2020. június. 22. 17:10","title":"Videón, ahogy az első autó végigmegy az újjáépített genovai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]