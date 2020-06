Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf1522a0-fdf3-4b21-93a7-6819f2cb876d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Play áruház kínálatát továbbra sem érik el a Huawei új mobiljainak használói, csak a gyártó saját, AppGallery nevű alkalmazásboltjába feltöltött programokat. A Huawei most azon van, egy új keresővel több forrást is bevonjon.","shortLead":"A Play áruház kínálatát továbbra sem érik el a Huawei új mobiljainak használói, csak a gyártó saját, AppGallery nevű...","id":"20200624_huawei_petal_search_alkalmazaskereso_appkeresp_appgallery_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1522a0-fdf3-4b21-93a7-6819f2cb876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ae069e-04f2-4ec9-9b27-f37dcdc8c6de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_huawei_petal_search_alkalmazaskereso_appkeresp_appgallery_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 24. 17:03","title":"Új keresőt tesz itthoni telefonjaira is a Huawei, azt ígérik, ez minden appot megtalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek olvassák. A könyv torrentes népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy az amerikai elnök megpróbálta betiltatni a kötet megjelenését.\r

","shortLead":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek...","id":"20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bd36e-ef67-41a5-a39a-664539c20c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","timestamp":"2020. június. 23. 08:03","title":"Tízezrével töltik a torrenten a könyvet, amit Donald Trump be akart tiltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, hogy egy tanút is kihallgatott a rendőrség a családi ház udvarán talált testrészekkel kapcsolatban.\r

","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, hogy egy tanút is kihallgatott a rendőrség a családi ház udvarán talált testrészekkel kapcsolatban.\r

","id":"20200623_emberi_maradvanyok_paty","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0295669-605b-4379-9152-c8edc8147b69","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_emberi_maradvanyok_paty","timestamp":"2020. június. 23. 16:10","title":"Szabadlábon védekezhet az emberi maradványokat hazahordó pátyi boncmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","shortLead":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","id":"20200623_maszk_siketek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f6765-f109-47a1-836d-2d6d644c4480","keywords":null,"link":"/elet/20200623_maszk_siketek","timestamp":"2020. június. 23. 20:13","title":"Egy pofonegyszerű találmánnyal könnyítette meg egy nő a siketek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülőknek nem voltak tüneteik, most tesztelik őket.","shortLead":"A szülőknek nem voltak tüneteik, most tesztelik őket.","id":"20200623_Eddig_peldatlan_fordulat_koronavirusos_ikrek_szulettek_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70cda58-c4ca-4038-ab91-7b6a5e09c04b","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Eddig_peldatlan_fordulat_koronavirusos_ikrek_szulettek_Mexikoban","timestamp":"2020. június. 23. 11:58","title":"Koronavírusos ikrek születtek Mexikóban, vizsgálják, hogy kaphatták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc40296-bb10-4a31-823e-40d747989646","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Fekete György búcsúztatásán mondott beszédet.","shortLead":"Orbán Viktor Fekete György búcsúztatásán mondott beszédet.","id":"20200623_Orban_A_magyar_kultura_nelkul_nem_lehet_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc40296-bb10-4a31-823e-40d747989646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b5c67-82ee-4167-b734-f9de2057ff8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Orban_A_magyar_kultura_nelkul_nem_lehet_elni","timestamp":"2020. június. 23. 13:22","title":"Orbán: A magyar kultúra nélkül nem lehet élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos, illetve többnyire virtuális beszélgetéseikből írt esszéregényt, amely 1977 után most ismét megjelent.","shortLead":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos...","id":"202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e7e59-27c3-4fb3-993f-fe06a5fcaca7","keywords":null,"link":"/360/202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"„A valóságot csak a fikción keresztül lehet igazán megközelíteni” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]