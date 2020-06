Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási támogatást kaphatnak, és segítik őket magánszállásokat találni.","shortLead":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási...","id":"20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801cd78-e591-4193-bfbb-195f4cadf919","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","timestamp":"2020. június. 23. 09:42","title":"Bezárja 400 fős kollégiumát az ELTE ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","shortLead":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","id":"20200622_benedek_tibor_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365db6cb-b24d-45b6-a3ca-d9dac6d488d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_benedek_tibor_duna_arena","timestamp":"2020. június. 22. 18:37","title":"A Fidesz frakcióvezetője is támogatja, hogy Benedek Tibor nevét kapja a Duna Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót, hogy az adott termék előállítása során érte-e veszteség a természetet.","shortLead":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót...","id":"20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bad839-2106-4946-927b-f7d626e96290","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","timestamp":"2020. június. 23. 10:03","title":"Egérre, billentyűzetre, mindenre – fontos címke kerül a Logitech termékek dobozára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő novemberben jön helyette a Grammy-díjas énekesnő.","shortLead":"Jövő novemberben jön helyette a Grammy-díjas énekesnő.","id":"20200622_Elmarad_Alanis_Morissette_idei_budapesti_koncertje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324a504f-3068-4781-a23d-62e81664c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a31f30-d729-4332-b45f-200536b1b0b5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Elmarad_Alanis_Morissette_idei_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. június. 22. 13:22","title":"Elmarad Alanis Morissette idei budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8886018c-51d5-451e-a76d-42986beb4b0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázata.\r

\r

","shortLead":"A 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázata.\r

\r

","id":"20200623_Lelki_fejlodesem_az_elmult_10_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8886018c-51d5-451e-a76d-42986beb4b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08581800-ac89-4fae-8917-8468e9c7cb07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200623_Lelki_fejlodesem_az_elmult_10_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 23. 12:15","title":"Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 31,3 milliárd forintnak találtak új helyet a Magyar Közlönyben megjelentek szerint. \r

","shortLead":"Összesen 31,3 milliárd forintnak találtak új helyet a Magyar Közlönyben megjelentek szerint. \r

","id":"20200623_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas_korcsolyazokozpont_hauszmann_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6d299c-1c19-41ec-bde5-14db1935722c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas_korcsolyazokozpont_hauszmann_terv","timestamp":"2020. június. 23. 11:11","title":"Korcsolyázóközpontra, vadászati expóra és propagandára is milliárdokat csoportosított át a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]