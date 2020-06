Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi táplálékláncba is mélyen beszűrődött.","shortLead":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi...","id":"20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c285ddf-7429-48b8-bd67-0d54a3eef7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2020. június. 24. 16:03","title":"Mérföldkő, de a szomorú fajtából: műanyagszemcséket találtak már a Déli-sarkvidék szárazföldjén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozíciót vesztett az Index főszerkesztője, veszélyben a budapesti felújítások, szuperkoncerten gyűjtenek a koronavírus elleni vakcinára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pozíciót vesztett az Index főszerkesztője, veszélyben a budapesti felújítások, szuperkoncerten gyűjtenek a koronavírus...","id":"20200623_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2528e4-3b8d-48ae-bc75-ac61a1765ea5","keywords":null,"link":"/360/20200623_Radar360","timestamp":"2020. június. 23. 08:00","title":"Radar360: Sokan leéghetnek – átvitt értelemben és szó szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc06c16-2a2d-487a-9ba5-287edd580990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságra alapozó jobb élmény érdekében a Google Street View-ja is mutatni fogja az érdekesebb helyek leírásait, értékeléseit.","shortLead":"A kiterjesztett valóságra alapozó jobb élmény érdekében a Google Street View-ja is mutatni fogja az érdekesebb helyek...","id":"20200623_google_street_view_terkep_utcakep_frissites_kiterjesztett_valosag_helyek_ertekelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc06c16-2a2d-487a-9ba5-287edd580990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc03917e-8e59-4d80-8333-c19866cc110c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_google_street_view_terkep_utcakep_frissites_kiterjesztett_valosag_helyek_ertekelesek","timestamp":"2020. június. 23. 11:38","title":"Szó szerint beszédes pontok kerülnek a Google Street View-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla a Magyar Hírlapnak adott interjúban.","shortLead":"Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora...","id":"20200623_merkely_bela_influenza_koronavirus_covid_19_vakcina_szuperfertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad18c69e-07b2-4b32-a61f-4817874e94ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_merkely_bela_influenza_koronavirus_covid_19_vakcina_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 23. 09:33","title":"Merkely: Az influenzával szemben a Covid-19 el fog tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a3abf7-29dc-444f-83fd-b8523ba73bb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló zenei adatbázis épül öt európai uniós ország összefogásából, amelynek teljességéhez most bárki hozzájárulhat. A szerkesztők eddig ismeretlen kísérleti és underground zenei tartalmakra kíváncsiak a szocializmus évtizedeiből. ","shortLead":"Hiánypótló zenei adatbázis épül öt európai uniós ország összefogásából, amelynek teljességéhez most bárki...","id":"20200624_Garazszenekaraval_belulrol_bomlasztotta_a_szocializmust_Itt_az_ideje_hogy_felemlegesse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a3abf7-29dc-444f-83fd-b8523ba73bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62b2272-09a9-47d9-9a57-913939d57409","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Garazszenekaraval_belulrol_bomlasztotta_a_szocializmust_Itt_az_ideje_hogy_felemlegesse","timestamp":"2020. június. 24. 10:05","title":"Garázszenekarával belülről bomlasztotta a szocializmust? Itt az ideje, hogy felemlegesse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem igazán vonzza az álláskeresőket a katonaélet.","shortLead":"Nem igazán vonzza az álláskeresőket a katonaélet.","id":"20200624_honvedseg_allaskereso_munkanelkuli_tartalekos_katona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cc2109-c407-44df-b91b-2f3c59914cda","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_honvedseg_allaskereso_munkanelkuli_tartalekos_katona","timestamp":"2020. június. 24. 06:15","title":"3800 munkanélkülit várnak, eddig 600-an jelentkeztek a Honvédséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]