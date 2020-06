Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt sem az eredeti, sem az elhalasztott időpontban nem lehetett megszervezni Budapesten az olasz országúti kerékpáros körverseny startját.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sem az eredeti, sem az elhalasztott időpontban nem lehetett megszervezni Budapesten...","id":"20200626_Magyarorszag_Giro_dItalia_rajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2270c38c-4403-4721-a0ab-82cb1a04a94a","keywords":null,"link":"/sport/20200626_Magyarorszag_Giro_dItalia_rajt","timestamp":"2020. június. 26. 17:01","title":"Mégis Magyarországon lehet a Giro d’Italia rajtja, csak 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új gombbal kísérletezik, amellyel könnyebben lecserélhetnénk a Google-fiókunkhoz tartozó profilképünket.","shortLead":"A Google egy új gombbal kísérletezik, amellyel könnyebben lecserélhetnénk a Google-fiókunkhoz tartozó profilképünket.","id":"20200626_google_fotok_profilkep_beallitasa_google_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca492bf4-79ec-4f70-9329-afa8ec76892b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_google_fotok_profilkep_beallitasa_google_fiok","timestamp":"2020. június. 26. 12:03","title":"Új gombot tesztel a Google, hogy könnyebben cserélhessük a profilképünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha megszakítja a telepítést.","shortLead":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha...","id":"20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c6361b-4aae-40ac-9874-9d7fa2c3f5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","timestamp":"2020. június. 27. 20:33","title":"Úgy tűnik, sajátosan áll az adatkezeléshez a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","shortLead":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","id":"20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74c4bc-07d9-4ce9-978b-d5640eff85bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 26. 06:55","title":"Kolumbiában a koronavírus már a belügyminisztériumban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 milliárd forintos csalással vádolt nőt az ügyészség bűnügyi felügyelet alatt tartatná.","shortLead":"A 12 milliárd forintos csalással vádolt nőt az ügyészség bűnügyi felügyelet alatt tartatná.","id":"20200626_broker_marcsi_bunugyi_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8741e5-9e95-4e8a-80aa-23c58333c80f","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_broker_marcsi_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2020. június. 26. 07:55","title":"Fenntartanák Bróker Marcsi bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","shortLead":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","id":"20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50306273-e32f-40d5-9766-9c4b6a902acf","keywords":null,"link":"/360/20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","timestamp":"2020. június. 27. 12:20","title":"Már 100 focipálya alapterületű ingatlan van az MNB-alapítványok látókörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128fed05-7c0a-41e8-9bf0-43aeb4c4e711","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész nem árulhatta el, hol található a festmény.","shortLead":"A művész nem árulhatta el, hol található a festmény.","id":"20200626_Mokus_Bud_Spencer_graffiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128fed05-7c0a-41e8-9bf0-43aeb4c4e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45c31ab-77ce-4136-a715-1caac3c99a19","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Mokus_Bud_Spencer_graffiti","timestamp":"2020. június. 26. 17:10","title":"Most hatalmas mókust festett a Bud Spencer-graffiti alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az ITM kárpótlása a koronavírus miatt elmaradt iskolai kirándulásokért.","shortLead":"Ez az ITM kárpótlása a koronavírus miatt elmaradt iskolai kirándulásokért.","id":"20200626_ingyen_vonat_iskolasok_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ef622-7ae7-470a-ae07-d030e03a9f20","keywords":null,"link":"/elet/20200626_ingyen_vonat_iskolasok_itm","timestamp":"2020. június. 26. 11:11","title":"Nyáron is ingyen vonatozhatnak az iskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]