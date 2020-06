Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt remélnek.","shortLead":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt...","id":"20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a600e1-0011-43a9-ae96-37eb61500600","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","timestamp":"2020. június. 27. 09:45","title":"Petícióban tiltakoznak a kata változtatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező szerelvény.","shortLead":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező...","id":"20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d17b68-e6ca-4836-8eab-fe1487e0ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","timestamp":"2020. június. 26. 11:05","title":"Így mentették ki a metró alá esett utast a tűzoltók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","shortLead":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","id":"20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7fe203-c025-44eb-b559-864995b36d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","timestamp":"2020. június. 26. 18:40","title":"Pisztolygolyót talált a postaládájában Kuciak kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét vesztette a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét...","id":"20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be461b3c-df73-4c16-a534-1d8108fd1099","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:37","title":"A Kamaraerdei úti idősotthon igazgatója is nyugdíjazását kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f089fe0-5285-4e6d-bc0b-01ec3264a898","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Három kínai és egy dél-koreai csúcsmobilt eresztettünk egymásnak, melyek összesen 659 megapixelnyi felbontást vonultatnak fel kameráikban, és még a távoli fotós témákat is könnyen közelebb hozzák. ","shortLead":"Három kínai és egy dél-koreai csúcsmobilt eresztettünk egymásnak, melyek összesen 659 megapixelnyi felbontást...","id":"20200626_huawei_p40_pro_plus_teszt_10x_optikai_zoom_samsung_galaxy_s20_ultra_xiaomi_mi_10_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f089fe0-5285-4e6d-bc0b-01ec3264a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20998d8c-7998-49b4-aef5-9b56e411134d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_huawei_p40_pro_plus_teszt_10x_optikai_zoom_samsung_galaxy_s20_ultra_xiaomi_mi_10_pro","timestamp":"2020. június. 26. 08:03","title":"Egymásnak engedtük a legjobb kamerás mobilokat – melyik milyen fotót csinál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","shortLead":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","id":"20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec88a65-ba37-4104-bb9b-e770040d60c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","timestamp":"2020. június. 27. 15:43","title":"A vírussal együtt a csalók is elszaporodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","shortLead":"A hitelminősítő a régiót elemezte, és bár pesszimistább a kormánynál, alapvetően jó híreket közölt. ","id":"20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e728942d-ecbe-4189-a984-0ee52eab4401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_A_Fitch_szerint_tuljutott_a_nehezen_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 27. 08:07","title":"A Fitch szerint túljutott a nehezén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]