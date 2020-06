Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak a munkába.","shortLead":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak...","id":"20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67635fb0-81fd-4328-bfcf-5765cd1643b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. június. 29. 09:29","title":"Közel három éves rekordra ugrott a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","id":"20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780345b5-3ece-4e7f-979d-f9df3d21ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","timestamp":"2020. június. 29. 08:47","title":"Az államkincstár nyereményjátéka miatt megugrott a babakötvények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","id":"20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba28b5e-7369-4e66-bc0e-8a68000c9820","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","timestamp":"2020. június. 29. 13:15","title":"Aki a Balaton felé vonatozna, komoly késéssel számoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A listát a járványügyi adatokat figyelembe véve kéthetente felülvizsgálják. ","shortLead":"A listát a járványügyi adatokat figyelembe véve kéthetente felülvizsgálják. ","id":"20200630_Europai_Unio_hatarnyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fc4c23-bedb-4ce4-9a3d-cfdd1a7972b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Europai_Unio_hatarnyitas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 30. 18:08","title":"Július 1-től 14 ország felé megnyílnak az EU határai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b64618-e430-4fcd-b3ca-37680390bf48","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","timestamp":"2020. június. 29. 05:23","title":"Havonta átlagosan több áldozatot szed a koronavírus, mint az AIDS vagy a malária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat, ugyanakkor szerinte kiválóak. A történelemtanárok azt hangsúlyozzák, hogy ők szakmai érveket fogalmaztak meg, és egy tapasztalt tankönyvszerző, vagy tanár igenis tud véleményt formálni egy kiadványról. ","shortLead":"Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat...","id":"20200630_Leiskolaztak_a_tortenelemtanarok_Retvari_Bencet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094ebd8-50a9-4f76-83a4-58934fa2d2c2","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Leiskolaztak_a_tortenelemtanarok_Retvari_Bencet","timestamp":"2020. június. 30. 08:48","title":"Leiskolázták a történelemtanárok Rétvári Bencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]