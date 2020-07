Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nem csak a dílerek, de a civil szervezetek, a média és a gyerekek is célpontok lettek.","shortLead":"Nem csak a dílerek, de a civil szervezetek, a média és a gyerekek is célpontok lettek.","id":"20200630_Gyerekeket_gyilkol_a_rendorseg_drogellenes_harc_urugyen_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef305ab7-4ce9-4de8-aa6d-94c736b9775f","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Gyerekeket_gyilkol_a_rendorseg_drogellenes_harc_urugyen_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. június. 30. 13:10","title":"Gyerekeket gyilkol a rendőrség drogellenes harc ürügyén a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fennakadás az egyik szegedi IC-t is érinti.","shortLead":"A fennakadás az egyik szegedi IC-t is érinti.","id":"20200629_Leszakadt_a_felsovezetek_kesnek_a_Budapestrol_Szolnokra_tarto_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3e708-eacb-49ca-bf94-512e81c158f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Leszakadt_a_felsovezetek_kesnek_a_Budapestrol_Szolnokra_tarto_vonatok","timestamp":"2020. június. 29. 20:18","title":"Leszakadt a felsővezeték, késnek a Budapestről Szolnokra tartó vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","shortLead":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","id":"20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e797606-faf4-4c26-a293-294493a40717","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. június. 29. 18:42","title":"Pintér Sándorból nem lesz egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 01. 07:30","title":"Tökéletes hely kisgyermekkel a vészhelyzet után, de a social distancing korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","shortLead":"A Kúria döntése szerint, hatályban marad a korábbi ítélet és Benének le kell töltenie a 11 éves börtönbüntetését.","id":"20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf129cd-ff19-4d4c-8fa8-8ab460d01aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_kuria_lugos_orvos_itelet","timestamp":"2020. július. 01. 14:24","title":"Döntött a Kúria: le kell ülnie kiszabott büntetését a lúgos orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd51971a-ebf9-4c06-a611-1f6f2bcf0e59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lassul a koronavírus terjedésének üteme Ukrajnában, de még mindig tombol a járvány. A miniszterelnök a karanténszabályok szigorítását ígérte, ha tovább nő az aktív esetek száma.","shortLead":"Lassul a koronavírus terjedésének üteme Ukrajnában, de még mindig tombol a járvány. A miniszterelnök...","id":"20200630_koronavirus_ukrajna_ukran_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd51971a-ebf9-4c06-a611-1f6f2bcf0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8132-09a0-4bb2-985b-ac5d2680d3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_koronavirus_ukrajna_ukran_covid","timestamp":"2020. június. 30. 13:17","title":"45 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","shortLead":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","id":"20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e292f-e7a2-4693-851b-42f1d7b8c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","timestamp":"2020. június. 30. 09:47","title":"Colin Kaepernick addig térdelt, amíg számkivetett lett, most film készül az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között a Dűne című film stábja és főszereplői is az országba érkeznek.","shortLead":"Többek között a Dűne című film stábja és főszereplői is az országba érkeznek.","id":"20200630_EU_Magyarorszag_amerikai_filmesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0a2891-4686-4906-93ac-85b02c545dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_EU_Magyarorszag_amerikai_filmesek","timestamp":"2020. június. 30. 20:49","title":"Hiába tiltja az EU, Magyarországra jöhetnek az amerikai filmesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]