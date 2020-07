Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tavaly alakult Századvég Konjunktúrakutató a minap csaknem 10 milliárdos megbízást kapott a kormányzattól.","shortLead":"A tavaly alakult Századvég Konjunktúrakutató a minap csaknem 10 milliárdos megbízást kapott a kormányzattól.","id":"202027_szazadveg_konjunkturakutato_habony_emberei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90b1791-0f26-438b-9d02-e31b05b86a39","keywords":null,"link":"/360/202027_szazadveg_konjunkturakutato_habony_emberei","timestamp":"2020. július. 02. 14:00","title":"Habony emberei újabb cégben kaptak fontos pozíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5c6cd7-34ad-40dd-b4e3-bae82e3364e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bereményi Géza dalszövegeiben többször is előfordul bizonyos Fáskerti elvtárs. Most már tudjuk, ki volt ő.



","shortLead":"Bereményi Géza dalszövegeiben többször is előfordul bizonyos Fáskerti elvtárs. Most már tudjuk, ki volt ő.



","id":"20200703_Faskerti_elvtars_legyen_mar_olyan_szives__kiderult_kirol_enekelt_Cseh_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5c6cd7-34ad-40dd-b4e3-bae82e3364e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91536e16-5aa2-4843-a0f5-e83b9a2442b6","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Faskerti_elvtars_legyen_mar_olyan_szives__kiderult_kirol_enekelt_Cseh_Tamas","timestamp":"2020. július. 03. 14:26","title":"„Fáskerti elvtárs, legyen már olyan szíves” – kiderült, kiről énekelt Cseh Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek része az átalakított Start menü is.","shortLead":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek...","id":"20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f36f0-32f6-4e88-8b0f-4bc36d905911","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","timestamp":"2020. július. 02. 14:03","title":"Megmutatta az átalakított Start menüt a Microsoft, ilyen lesz az új verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem fogadta el.","shortLead":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem...","id":"20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d1b904-f206-4a2d-9621-f88825c55023","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","timestamp":"2020. július. 02. 09:21","title":"Nem akarnak a Vidnyánszky-féle Nemzetihez szerződni a színésznövendékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","shortLead":"Vajon a névmástól lesz a kapcsolat más?","id":"20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d37c66-ea01-4ca2-9a0c-8fe4606d645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a2312f-4ae7-4382-8087-4cfe851b9336","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200702_Donto_lehet_hogy_ent_vagy_mit_hasznalunk_a_parkapcsolatban","timestamp":"2020. július. 02. 08:10","title":"Döntő lehet, hogy „én”-t vagy „mi”-t használunk a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áprilisi számokat közölte a KSH.","shortLead":"Az áprilisi számokat közölte a KSH.","id":"20200702_Tobb_mint_harmadaval_esett_vissza_az_export_aprilisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758c26f6-f444-4018-9eb5-a402c59055a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Tobb_mint_harmadaval_esett_vissza_az_export_aprilisban","timestamp":"2020. július. 02. 11:55","title":"Több mint harmadával esett vissza az export áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ egy mondattal.","shortLead":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ...","id":"20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b06c2-72cc-4611-b690-bd5f6b8d351c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","timestamp":"2020. július. 03. 19:46","title":"Az államtitkár sem adott érdemi válaszokat a kisvárdai lówellness-központról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","id":"20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb9018-6877-47aa-866d-be311d03de33","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","timestamp":"2020. július. 02. 18:34","title":"Karanténba került az egész násznép egy tolnai lagzi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]