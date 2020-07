Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismeretlenül is megrázta gyerekkori kedvencének halála Juhász Tamás sírkövest, aki ezért vállalja, hogy elkészíti a színész síremlékét.\r

\r

","shortLead":"Ismeretlenül is megrázta gyerekkori kedvencének halála Juhász Tamás sírkövest, aki ezért vállalja, hogy elkészíti...","id":"20200703_Nagylelku_felajanlas_ingyen_kap_siremleket_Szilagyi_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f0e03-5217-4877-a207-5e3b6af3753c","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Nagylelku_felajanlas_ingyen_kap_siremleket_Szilagyi_Istvan","timestamp":"2020. július. 03. 09:30","title":"Egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően ingyen kap síremléket Szilágyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","shortLead":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","id":"20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d7ba3d-a49c-41e9-9175-ca6aaa05d6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","timestamp":"2020. július. 03. 15:55","title":"Nem sértik az Alaptörvényt a Moszkvából idetelepült bank kiváltságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rohamosan nő a fertőzöttek száma, amiért a szórakozóhelyeket teszik felelőssé.","shortLead":"Rohamosan nő a fertőzöttek száma, amiért a szórakozóhelyeket teszik felelőssé.","id":"20200703_Koronavirus_Belgradban_ujra_rendkivuli_helyzetet_hirdettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1698d7-c175-4d3a-a36d-04b85138e7e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Koronavirus_Belgradban_ujra_rendkivuli_helyzetet_hirdettek","timestamp":"2020. július. 03. 12:53","title":"Koronavírus: Belgrádban újra rendkívüli helyzetet hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A választási bizottság szerint jogaiban akarják korlátozni az önkormányzatot, az ellenzék fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"A választási bizottság szerint jogaiban akarják korlátozni az önkormányzatot, az ellenzék fellebbez a döntés ellen.","id":"20200703_Egyelore_nem_lesz_nepszavazas_a_tatai_szalloda_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76171b94-4289-4014-9b76-85a7af4fcbf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Egyelore_nem_lesz_nepszavazas_a_tatai_szalloda_ugyeben","timestamp":"2020. július. 03. 12:57","title":"Egyelőre nem lesz népszavazás a tatai szálloda ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Színművészeti Egyetemről még a néhai Kerényi Imre kezdte el terjeszteni, hogy egy \"liberális fészek\", és ezt a szólamot vette át a kormánypárti sajtó és a hatalom - nyilatkozta a HVG-nek az intézmény rektorhelyettese, aki az interjúban elismeri: naivitás volt a részéről azt hinni, hogy az egyetem minősége és eredményei védelmet nyújthatnak a támadások ellen. Portréinterjú Upor Lászlóval.","shortLead":"A Színművészeti Egyetemről még a néhai Kerényi Imre kezdte el terjeszteni, hogy egy \"liberális fészek\", és ezt...","id":"202027_upor_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058b181-f090-4eb5-a20c-fc9efe718886","keywords":null,"link":"/360/202027_upor_laszlo","timestamp":"2020. július. 03. 07:00","title":"Upor László: \"Tudom, hogy a Katona köréhez sorolják a Színműt, de ez butaság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak becsületsértés, az ügyészség szerint azonban közösség tagja elleni erőszak volt.","shortLead":"Egy Örs Vezér téri bevásárlóközpontban sodorta le egy rabbi fejéről a kipát egy férfi. A bíróság szerint ez csak...","id":"20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f09f4-e8a3-482b-a4f8-4cd7b3de41ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_rabbi_kipa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2020. július. 02. 11:32","title":"Lesodorta egy rabbi fejéről a kipát – becsületsértésért ítéltél el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már majdnem másfél millió koronavírusos van Brazíliában. A szakértők szerint hétszer ennyi eset lehet, mert kevés tesztet végeznek.","shortLead":"Már majdnem másfél millió koronavírusos van Brazíliában. A szakértők szerint hétszer ennyi eset lehet, mert kevés...","id":"20200703_Egyetlen_nap_alatt_48_ezer_uj_fertozottet_talaltak_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f3666-43cb-4029-9ec3-4e36755db4d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Egyetlen_nap_alatt_48_ezer_uj_fertozottet_talaltak_Braziliaban","timestamp":"2020. július. 03. 20:48","title":"Egyetlen nap alatt 48 ezer új fertőzöttet találtak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]