[{"available":true,"c_guid":"de4f13d2-df38-4f6a-af18-aa0938f82876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében olyan nyakláncot készített, amely figyelmeztet, ha viselője az arcához nyúlna.","shortLead":"A NASA a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében olyan nyakláncot készített, amely figyelmeztet, ha viselője...","id":"20200701_nasa_nyaklanc_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de4f13d2-df38-4f6a-af18-aa0938f82876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b29e8bb-72f9-4ad3-95fb-58aca74e48b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_nasa_nyaklanc_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 14:03","title":"A NASA előállt egy különleges nyaklánccal, melynek milliók vehetik hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délben még biztatást kaptak az oktatást államtitkártól az iskolájuk megmentésért kétszáz kilométert lefutó szülők, csütörtökön pedig kiderült, hogy mégis bezárhat a mártélyi iskola. Az önkormányzat és a szülők is az oktatási jogok biztosához fordultak.","shortLead":"Hétfőn délben még biztatást kaptak az oktatást államtitkártól az iskolájuk megmentésért kétszáz kilométert lefutó...","id":"20200702_Hidegzuhany_a_Martelyrol_Maruzsahoz_futoknak_megis_iskola_nelkul_marad_a_falu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7e882-0add-4e0c-affe-58b592d32a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Hidegzuhany_a_Martelyrol_Maruzsahoz_futoknak_megis_iskola_nelkul_marad_a_falu","timestamp":"2020. július. 02. 13:56","title":"Hidegzuhany a Mártélyról Maruzsához futóknak: mégis iskola nélkül marad a falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem erősített hírek szerint a laptopjaihoz kitalált új processzort egy ismeretlen iPhone-modellbe is beépítette az Apple. Állítólag nem iOS fut rajta.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a laptopjaihoz kitalált új processzort egy ismeretlen iPhone-modellbe is beépítette...","id":"20200701_apple_silicon_arm_processzor_iphone_prototpus_szamitogep_samsung_dex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4ffd3b-bdc9-457d-a93e-c4a1382d31bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_apple_silicon_arm_processzor_iphone_prototpus_szamitogep_samsung_dex","timestamp":"2020. július. 01. 20:07","title":"Az Apple állítólag csinált egy iPhone-t, amit számítógépként is lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég jelent meg a Puskás Akadémia 13 éves történetét összefoglaló tanulmánykötet.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Puskás Akadémia 13 éves történetét összefoglaló tanulmánykötet.","id":"20200701_Orban_futball_Puskas_akademia_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adaafa78-062e-46e6-8550-454c9efcaeeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Orban_futball_Puskas_akademia_konyv","timestamp":"2020. július. 01. 12:56","title":"Orbán: A futballt a művészet kategóriájába soroljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","id":"20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a271b7a-6b7c-4077-8612-6bf3bb1859e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","timestamp":"2020. július. 01. 14:31","title":"Márki-Zay Péter vállalná a miniszterelnök-jelöltséget 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","id":"20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb9018-6877-47aa-866d-be311d03de33","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","timestamp":"2020. július. 02. 18:34","title":"Karanténba került az egész násznép egy tolnai lagzi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 1-jén lépett életbe a városállam autonómiáját csorbító törvény, ami alapján őrizetbe vették a férfit. ","shortLead":"Július 1-jén lépett életbe a városállam autonómiáját csorbító törvény, ami alapján őrizetbe vették a férfit. ","id":"20200701_Zavargas_Hongkong_zaszlo_tunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb5d19-2d80-4a2a-8f83-8cad6f21ca82","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Zavargas_Hongkong_zaszlo_tunteto","timestamp":"2020. július. 01. 10:08","title":"Zászlólengetésért máris letartóztattak egy tüntetőt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós befektetést.\r

","shortLead":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós...","id":"20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f5efa-19fd-406d-8c83-7053f1be16de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","timestamp":"2020. július. 01. 16:17","title":"Nem lesz Volkswagen-gyár Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]