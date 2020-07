Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a hónapban mutatkozik be a két és fél évtizede leállított modell.","shortLead":"Ebben a hónapban mutatkozik be a két és fél évtizede leállított modell.","id":"20200702_Hangulatos_izelitot_adott_a_Ford_a_visszatero_Broncohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6431115-30b5-4813-acdc-1a25935cfa50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Hangulatos_izelitot_adott_a_Ford_a_visszatero_Broncohoz","timestamp":"2020. július. 03. 04:23","title":"Hangulatos ízelítőt adott a Ford a visszatérő Broncóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos miniszter, így a Duma Aktuál is elgondolkozott, min dolgozhatna még Rogán Antal. ","shortLead":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos...","id":"20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba546f6-5825-42be-afac-8392ebdb3dd9","keywords":null,"link":"/360/20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","timestamp":"2020. július. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Rogán Antal a kereket is feltalálhatná a következő adóbevallása előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f046bc2-8079-47a7-a774-2a00d2a27a4c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormányhivatalhoz fordult Józsefváros régi közétkeztetési szolgáltatója, mert szerintük a veszélyhelyzet ellenére a polgármesternek nem lett volna jogköre a közgyűlés nélkül felrúgni a szerződésüket.","shortLead":"A kormányhivatalhoz fordult Józsefváros régi közétkeztetési szolgáltatója, mert szerintük a veszélyhelyzet ellenére...","id":"20200703_A_kormanyhivatal_vizsgalja_a_jozsefvarosi_kozetkeztetesi_szerzodes_felmondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f046bc2-8079-47a7-a774-2a00d2a27a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28711d1-de2f-4222-bec5-fd690e148b08","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_A_kormanyhivatal_vizsgalja_a_jozsefvarosi_kozetkeztetesi_szerzodes_felmondasat","timestamp":"2020. július. 03. 16:54","title":"A kormányhivatal vizsgálja a józsefvárosi közétkeztetési szerződés felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és ki esik ki, de azért a Fradinak – politikai okokból is – szárnyalnia kell. Vélemény.","shortLead":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és...","id":"202027_soha_nem_erhet_veget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1527ebf-32ac-4970-9610-c4010d105379","keywords":null,"link":"/360/202027_soha_nem_erhet_veget","timestamp":"2020. július. 03. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A szabadpiaci gondolat repülő bálna a magyar futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","shortLead":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","id":"20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d7ba3d-a49c-41e9-9175-ca6aaa05d6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","timestamp":"2020. július. 03. 15:55","title":"Nem sértik az Alaptörvényt a Moszkvából idetelepült bank kiváltságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta, jó volna, ha az okosóráján lenne ilyen funkció.","shortLead":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta...","id":"20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80373c3-9e41-4f14-a384-3e149ad29bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","timestamp":"2020. július. 04. 14:03","title":"Jóval a járvány előtt tudta az Apple, kell egy kézmosást segítő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","shortLead":"Kaliforniából hozták át rendbe tenni, de most értékesítené a tulajdonosa. ","id":"20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57c9fd0-09d0-4f55-be96-e319ac66d831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4091089-0ccb-4677-aa77-f3cf9ce4082f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Magyarorszagon_ujitottak_fel_ezt_a_60_eves_remek_Alfa_Romeo_Spidert","timestamp":"2020. július. 04. 04:57","title":"Magyarországon újították fel ezt a 60 éves remek Alfa Romeo Spidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","id":"20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635db60-6b7a-4799-bb33-e775b3fd2ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","timestamp":"2020. július. 02. 21:44","title":"Deutsch: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető Kaleta nevű volt nagykövet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]