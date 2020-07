Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","shortLead":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","id":"20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba6f42c-1343-410c-a93f-4f1682a79cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","timestamp":"2020. július. 06. 07:47","title":"A koronavírus anyagilag is megviselte a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","id":"20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082ba307-6a22-4831-a740-91d869d01c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","timestamp":"2020. július. 04. 21:45","title":"Teljes útzár az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: művészet, erőből, tenger, ítélet, mikrorejtély.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b027348-f9fd-4889-acfb-bb34983985d0","keywords":null,"link":"/360/20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. július. 05. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megpróbálja megmenteni a menthetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború idején készült páratlan fotók megnézéséhez pedig most elég felmennünk az internetre. Kulturális ajánló.","shortLead":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború...","id":"202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d90de0-e10d-4b25-90c0-1b7d360f461c","keywords":null,"link":"/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","timestamp":"2020. július. 05. 12:15","title":"Magyar TOP10: Különösen provokatív kiállítás Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","shortLead":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","id":"20200706_hidegfront_zivatar_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49823ea3-7b58-42cf-89a6-8e907ef748e1","keywords":null,"link":"/elet/20200706_hidegfront_zivatar_eso","timestamp":"2020. július. 06. 05:26","title":"Este jön a lehűlés, viharokra számítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még ezer méteres magasság felett is gyakoriak lesznek a 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek.","shortLead":"Az Alpok magasabban fekvő területeit is érinti a klímaváltozás. A nyár folyamán a hegyekben is egyre melegebb lesz: még...","id":"20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d1e480-f1d3-4f78-94e4-5222e1c6286e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_alpok_magasabban_fekvo_teruletei_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 04. 18:03","title":"Szokjunk hozzá, gyakran 30 fok fölötti hőség lesz az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","id":"20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b2b9-9e26-4559-8fa0-287850773120","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","timestamp":"2020. július. 05. 08:26","title":"Kilenc újabb koronavírusos esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]