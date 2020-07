Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, valamint egy méteres távolságot kell tartani másoktól.","shortLead":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell...","id":"20200706_ausztria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f288b7-d68c-4bf4-bbb5-fe63e9fc9e14","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 18:52","title":"Újra szigorítanak Ausztriában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult ahhoz, hogy 5 emeletes, 8 lakásos társasház épüljön Siófokon a parton. Civilek és szakmai szervezetek a viharjelzés pontosságát féltik, a beruházó viszont ragaszkodik a telekhez.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult...","id":"20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc93868-323b-48bc-a1b6-87025b965de0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","timestamp":"2020. július. 06. 06:30","title":"Nem lépett az állam a balatoni viharjelzés érdekében, társasház épülhet a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen viszont inkább elkerülték a plázákat.","shortLead":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen...","id":"20200706_Plaza_magyarok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8702434-c6a6-4ed2-82cc-52496be1784d","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Plaza_magyarok_jarvany","timestamp":"2020. július. 06. 09:16","title":"Vidéken úgy plázáztak a magyarok, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75158943-89c5-4f6f-aced-65b3d1da34f2","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Identitáserősítő és hagyományőrző táborrá szelídültek a néhai Kerényi Imre által megálmodott jobboldali elitnevelő nyári kurzusok. Pedig a kormánybiztos halála után többen is bejelentkeztek az ideológiai táborok megszervezésére, de a zászlóbontás idén nyáron elmarad.","shortLead":"Identitáserősítő és hagyományőrző táborrá szelídültek a néhai Kerényi Imre által megálmodott jobboldali elitnevelő...","id":"202027__ideologiai_taborok__kerenyi_utan__torzsi_csatak__zaszlobontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75158943-89c5-4f6f-aced-65b3d1da34f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43089a3-1d09-4f9a-a1c3-c9e097b9cebd","keywords":null,"link":"/360/202027__ideologiai_taborok__kerenyi_utan__torzsi_csatak__zaszlobontas","timestamp":"2020. július. 06. 13:00","title":"A miniszterek gyerekei még idén sem nyaralhatnak elitnevelő táborokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik.","shortLead":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják...","id":"20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853c39-4536-4155-b960-8fdc92331d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 04. 21:02","title":"Villany nélkül maradhat csaknem száz család a veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","shortLead":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","id":"20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523b7a8-0f3f-4e47-bb47-3ba1456a69ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","timestamp":"2020. július. 06. 19:03","title":"Van egy jó ötlete? A Huawei nemzetközi appfejlesztő versenyt hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető üzenetekkel bombázzák a játék egyik szereplőjének hangjáért felelős Laura Baileyt.","shortLead":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető...","id":"20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce036ee-82af-4f51-b31a-4fa79289d613","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","timestamp":"2020. július. 06. 09:03","title":"Halálos fenyegetéseket kap, megmutatta őket a Last of Us 2 szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]