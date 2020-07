Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fa4a86d-f559-4116-9ead-6200face608a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City fogadhatja saját stadionjában a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc visszavágóján.","shortLead":"A Manchester City fogadhatja saját stadionjában a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében...","id":"20200705_A_Manchester_City_fogadhatja_a_Real_Madridot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4a86d-f559-4116-9ead-6200face608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ea071-f686-422b-a92d-f84c9c60ed0f","keywords":null,"link":"/sport/20200705_A_Manchester_City_fogadhatja_a_Real_Madridot","timestamp":"2020. július. 05. 18:21","title":"A Manchester City fogadhatja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bankvilágból érkezett üzletember ezúttal egy családi vállalkozást vásárolt meg.","shortLead":"A bankvilágból érkezett üzletember ezúttal egy családi vállalkozást vásárolt meg.","id":"202027_pharma_press_milliardos_nyomdaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b889db01-d22d-4259-adab-a59b849dce8e","keywords":null,"link":"/360/202027_pharma_press_milliardos_nyomdaja","timestamp":"2020. július. 06. 10:00","title":"Jól menő nyomdát vett a milliárdos Nobilis Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kézfertőtlenítő folyadék párologni kezd, elég egy szikra is ahhoz, hogy begyulladjon a gőz. 